Tottenham abre negociação para contratar Richarlison

Spurs demonstram interesse na contratação do atacante, que se tornou um dos destaques do Everton

O Tottenham Hotspur deve apresentar uma proposta pela contratação de Richarlison nos próximos dias. Os ingleses querem se reunir com o estafe do atacante para discutir os números com o jogador de 25 anos no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

Existe a possibilidade de encontro dos agentes do centroavante com a diretoria dos Spurs. O desejo é formalizar uma oferta e entregá-la ao Everton ainda neste mês de junho. O jogador quer definir o futuro ao término das férias no Brasil.

Mais artigos abaixo

A classificação do Tottenham para a UEFA Champions League é um dos atrativos para Richarlison. O brasileiro sonha em jogar o torneio continental pela primeira vez desde que chegou à Inglaterra, o que aconteceu em 2017, após a transferência para o Watford.

O Everton ainda não definiu valores para a venda do brasileiro no mercado da bola, mas está ciente sobre o seu desejo de saída para um gigante do continente. As tratativas serão intermediadas pelo estafe do jogador, que também recebeu consultas de gigantes da Europa, como Bayern, Manchester United, PSG e Real Madrid.

Richarlison tem contrato com o Everton até 30 de junho de 2024. O atleta fez 33 jogos nesta temporada, com 2.751 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e deu cinco assistências.