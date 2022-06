Tottenham é mais um a demonstrar interesse por Richarlison

Atacante já despertou interesse de Bayern, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid no mercado da bola

O Tottenham Hotspur é mais um clube a demonstrar interesse por Richarlison. A informação foi publicada pelo The Athletic e confirmada pela GOAL.

A reportagem apurou que houve conversa da diretoria do clube de Londres com o estafe do centroavante. No bate-papo, ficou definido que é possível formalizar uma oferta durante o mercado da bola do verão europeu, que começou a se aquecer com o fim da temporada local.

Os Spurs ainda não apresentaram uma proposta formal para tirar o atacante de 25 anos do Everton, também da Inglaterra. Entretanto, fizeram uma consulta sobre a sua situação.

O jogador não pedirá para deixar o Goodison Park, mas pretende um novo desafio na carreira por um clube mais tradicional da Europa. Um dos sonhos de Richarlison é disputar a UEFA Champions League. O seu desejo, inclusive, é seguir na Premier League. Ele se sente adaptado ao país, onde defendeu também o Watford, entre 2017 e 2018.

Além do Tottenham, outros quatro clubes já demonstraram interesse na aquisição de Richarlison: Bayern, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid. O trio, contudo, também não apresentou proposta formal pelo atacante. Todos fizeram consulta sobre a situação do atleta.

Richarlison tem contrato com o Everton até 30 de junho de 2024. O jogador chegou ao clube em julho de 2018, há aproximadamente quatro temporadas. Em 2021/22, ele fez 11 gols e deu cinco assistências em 33 partidas.