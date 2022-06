Cobiçado, Richarlison quer definir futuro após férias no Brasil

Atacante de 25 anos cogita deixar o Everton na próxima janela de transferências; ele já foi procurado por Bayern, United, PSG, Real Madrid e Tottenham

O atacante Richarlison não tem pressa para definir o futuro. Cobiçdao no mercado da bola, o jogador só quer decidir onde atuará depois de deixar o Brasil — ele curte férias no Espírito Santo ao lado de familiares e amigos. A GOAL apurou que o 'Pombo' definirá o próximo passo entre o fim de junho e o início de julho.

O atleta de 25 anos ainda não recebeu propostas no mercado da bola, mas acumula sondagens de gigantes europeus. O seu estafe acredita que é possível uma transferência durante a janela europeia, que começou a se aquecer com o fim da temporada no continente, nos últimos dias de maio. No entanto, ele já avisou aos clubes que está disposto a conversar somente após as férias do atleta.

Richarlison já foi procurado por Bayern, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Tottenham. O centroavante, que se tornou figura constante nas convocações de Tite, cogita deixar o Everton para defender um clube de maior expressão na Europa. O sonho do atleta é disputar a Champions League.

Desde que chegou à Europa para defender o Watford, em agosto de 2017, Richarlison nunca disputou uma competição continental. Aos 25 anos e em alta, ele acredita que é o momento ideal para jogar o principal torneio de clubes do futebol mundial.

Contratado pelo Everton em julho de 2018, o atacante tem contrato até 30 de junho de 2024 no Goodison Park. Ele foi o principal nome da equipe na temporada 2021/22, quando o time brigou até as últimas rodadas contra o rebaixamento na Premier League, terminando na 16ª colocação, com 39 pontos conquistados – quatro a mais que o Burnley, primeiro da zona de rebaixamento.