Bale destaca importância de Mourinho: "Um dos grandes motivos para retornar ao Tottenham"

Jogador chega emprestado aos Spurs após sete anos afastado

Sete anos após a despedida, Gareth Bale enfim é novamente jogador do Tottenham. Anunciado pelos Spurs no último sábado (19), o galês revelou o principal motivo para retornar: José Mourinho.

"Mourinho falou comigo sobre algumas posições que gostaria que eu jogasse e obviamente estou feliz com isso. Ele foi um grande motivo para eu voltar. É um nome conhecido e um vencedor.", disse o jogador ao BT Sport.

"Sei que todo torcedor do está desesperado por um troféu e vamos tentar o máximo possível em todas as competições para isso.", completou.

Embora seu estilo tenha mudado muito ao longo dos anos, Bale acredita que ainda pode desempenhar um papel fundamental enquanto os Spurs procuram melhorar em relação ao sexto lugar da temporada passada.



Foto: Getty Images

"Como jogador, não vou fazer as mesmas corridas a cada segundo. Eu entendo mais meu jogo, ele evoluiu desde então", disse.

“Estou mais crescido e maduro. Posso não fingir às vezes quando estou brincando nos treinos, mas tive que crescer morando no exterior. Queremos ganhar, por isso vou garantir que vou ajudar a equipe no que puder", acrescentou.

De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham deve ter que desembolsar cerca de 22 milhões de euros (R$ 140 mi) para arcar com custos salariais e taxas do empréstimo.