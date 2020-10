Derrota do Tottenham irrita Mourinho: Instagram, cobrança e chamada para treino

Clube inglês sofreu uma surpreendente derrota para o Royal Antwerp, pela Liga Europa e o técnico português mandou o recado via rede social

Que José Mourinho é um dos grandes e mais excêntricos personagens do futebol atual quase não há dúvidas. Após a inesperada derrota do para o modesto Antwerp pela , o técnico português não se contentou em apenas cobrar seus jogadores no vestiário. O gajo foi ao Instagram e deixou clara sua cobrança aos atletas e, até como forma de dar um parecer para a torcida, convocou o treino para o dia seguinte.

Em sua conta oficial no Instagram, o treinador fez uma postagem no ônibus da equipe após a derrota.

"Más performances merecem maus resultados. Espero que todos nesse ônibus estejam tão chateados como eu estou. Treino amanhã, às 11 horas", escreveu o folclórico comandante.

A publicação chama atenção por alguns pontos. Talvez o principal deles é o fato do treinador chamar a equipe para o treinamento no dia seguinte. É costume que em dias seguintes às partidas, o time apenas se reapresente ou faça trabalhos regenerativos, porém, Mou deixa claro que haverá treino, especialmente porque "más perfomances merecem maus resultados", como o próprio técnico escreveu.

Dos treinadores mais importantes do mundo, que usam suas redes sociais ativamente, Mourinho, como sempre, foge à regra, e proporciona momentos até mesmos divertidos (obviamente não para seus jogadores).

A chamada para o treino é o claro indicativo de que ele quer passar a imagem para a torcida de que uma derrota dessa não vai passar batido. Sem a possibilidade de a torcida comparecer ao treino, o recado é dado aos jogadores de forma pública quase como para dizer "eu não admito que os jogadores encarem qualquer partida com pouca responsabilidade".

O Antwerp é uma equipe belga, tetracampeã da liga nacional, mas que não vence o certame desde a temporada 1956/57. Em 2017, o time foi promovido da segunda para a primeira divisão e após boa campanha no ano passado, conseguiu uma vaga para o torneio continental. Porém, está longe do tamanho e estrutura atual dos Spurs.

Essa partida marcou o primeiro jogo de Gareth Bale como titular, mas o galês jogou apenas 58 minutos e foi substituído por Harry Kane.

O próximo compromisso do Tottenham é pela Premier League. O time de Londres recebe o Albion, no domingo (1) e tentará reencontrar o caminho das vitórias.