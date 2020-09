Gales, golfe e Real Madrid? Comercial com Bale gera polêmica por suposta provocação

Com futuro incerto no time merengue, Bale parece desdenhar de seu trabalho em publicidade veiculada na Inglaterra

A relação entre e Gareth Bale não é das melhores, mas, aparentemente, pode piorar cada vez mais. O último desarranjo entre clube e atacante aconteceu depois de uma peça publicitária que o galês participou.

O atacante participou de um comercial onde parecia estar desdenhando do clube merengue. Na propaganda de uma empresa de televisão por assinatura, que faz um brincadeira com substituições ilimitadas, Bale parece dar preferência ao golfe do que ao seu trabalho no Real Madrid.

Não é a primeira vez que o jogador provoca o clube merengue fazendo referências ao outro esporte. Em novembro de 2019, Bale comemorou uma vitória de seu país na Nation League, que retorna nesta quinta-feira (3), com uma bandeira onde estava escrito: "Gales, Golf, Madrid. Nesta ordem".

Ryan Giggs, treinador da seleção galesa, comentou este desconforto de Bale com o Real Madrid em coletiva de imprensa: "Para mim, como seu treinador, não é uma novidade. Ele não está tendo minutos, como teve nos últimos 18 meses. Tive que lutar com isso, embora Gareth seja um bom profissional e está em forma".

O futuro do atacante de 31 anos ainda é incerto. A relação com o clube merengue incomoda até jogadores do elenco e episódios recentes de cochilo no banco de reservas e pedido para não ser relacionado causaram ainda mais tensão entre as partes.

Todavia, o agente do jogador insiste em afirmar que Bale não deixará o Santiago Bernabéu antes do fim de seu contrato com o clube, firmado até junho de 2022.