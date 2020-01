Torcida do Flu compara Allan com caso Anelka e zoa Galo nas redes sociais

Fluminense e Atlético-MG estão disputando a contratação do meio-campista, que defendeu o Tricolor em 2019 e pertence ao Liverpool

Não tem jeito...o caso Anelka é inesquecível. Como todos sabem, tudo começou quando Alexandre Kalil, então presidente do , resolveu anunciar Nicolas Anelka como jogador do clube mineiro. O problema é que o então mandatário se precipitou e o francês nunca chegou a vestir a camisa do .

Anelka é do Galo. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) April 6, 2014

Quase seis anos depois, a história esteve perto de se repetir. O Atlético-MG não chegou a anunciar a contratação do volante Allan, mas tudo indicava que o meiocampista seria jogador do Galo. Desta vez, foi o que interrompeu momentaneamente a história, atravessando a negociação.

E ainda que o jogador esteja em Belo Horizonte, segundo informações do Globoesporte.com, e a situação esteja indefinida para ambos os clubes, a torcida tricolor aproveitou para tirar uma onda com os atleticanos.

Anelka no Galo

Allan no Galo

Depois da “CBFLU”, todo castigo pro Atlético é pouco

Ahhh e essa taça está lá em casa pic.twitter.com/edHjRf9xJY — DiaDiaFlu (@DiaDiaFlu) January 7, 2020

Atlético se reforçando essa janela. Vai ser difícil segurar com o Allan dando dinâmica ao meio campo e o Anelka sendo o homem gol lá na frente... — Fluminense 2mil (@flu2mil) January 7, 2020

ATENÇÃO ATLETICANOS



O Allan chega no mesmo voo do Anelka para assinar o contrato com o Atlético Mineiro. — Três Cores e uma Paixão (@3corese1paixao) January 7, 2020