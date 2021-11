Torcida do Flamengo esgota ingressos destinados ao clube para final da Libertadores e aguarda nova carga

A torcida do Flamengo esgotou em menos de um dia a primeira carga destinada com exclusividade aos rubro-negros pela Conmebol para a final da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevidéu.

No total, segundo apuração da Goal, entidade destinou ao Flamengo 5.500 ingressos e 5.500 ao Palmeiras. O time carioca deu prioridade aos sócios torcedores e iniciou as vendas na segunda-feira (1) pela noite. Na terça pela tarde, todas as entradas haviam sido adquiridas.

Esta carga é referente ao primeiro acordo entre a Conmebol e o governo uruguaio, que disponibilizava 50% da capacidade do estádio Centenário. Na última semana, no entanto, a entidade conseguiu ampliar para 75%, mas o decreto ainda não foi assinado.

Sendo assim, uma nova carga, com previsão de 3 mil ingressos (para cada clube), só será disponibilizada quando o novo acordo for oficializado pelo governo uruguaio. Ainda existe a expectativa de uma liberação maior, mas por enquanto o torcedor vai precisar esperar.

A divisão do estádio é feita da seguinte forma: A Conmebol, organizadora da competição, tem direito a metade da capacidade permtida pelo estádio. A outra metade é repartida entre Palmeiras e Flamengo, sendo assim, cada clube tem direito a 25% da capacidade autorizada pelo governo uruguaio.