Torcedores do Ceará protestam nas redes sociais contra a chegada do zagueiro Lucas Ribeiro

O Ceará anunciou a chegada por empréstimo do zagueiro Lucas Ribeiro, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. A contratação foi um pedido do técnico Tiago Nunes.

Contudo, o atleta não teve a aprovação de grande parte da torcida, que protestou nas redes sociais na publicação de anúncio do jogador.

Recentemente, Lucas Ribeiro negociava com o São Paulo, mas o Tricolor acabou desistindo do negócio. O motivo do recuo foi por uma polêmica que o defensor se envolveu em 2018, no início da carreira, quando ele defendia o Vitória e tinha 19 anos.

Naquele ano, Lucas teria filmado um amigo tendo relações sexuais com uma menor de 14 anos e publicado no modo stories do Instagram. O jogador apagou o vídeo e depois publicou uma nota com pedido de desculpas. Mesmo assim, foi processado pela família da jovem em uma ação cível de indenização por danos morais, em março de 2019.

Em outubro de 2021, um novo acordo foi homologado. Ficou decidido que haveria a contemplação no valor de R$ 150 mil reais.

Confira a Nota Oficial: https://t.co/QsPn5jSYPV pic.twitter.com/nA3xVldJtO — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) January 18, 2022

O zagueiro de 22 anos defendeu o Internacional em 2021 e chega ao Alvinegro por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.