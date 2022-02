Torcedor do Barcelona leva porco para ser autografado por promessa do clube; assista

O meio-campista do Barcelona, ​​Riqui Puig, deu autógrafo para um porco que vestia a camisa da seleção espanhola em um vídeo que surgiu nas redes sociais na última quinta-feira (10). O jovem de 22 anos não se incomodou com o pedido dos fãs, que ele atendeu pela janela do carro.

Puig, que costuma ficar no banco de reservas do time Blaugrana, comandado por Xavi, faz parte do processo de reestruturação do Barcelona, que aposta em jovens jogadores devido à situação financeira do clube.

Confira abaixo o vídeo que apareceu nas redes sociais, de Puig autografando um porco levado por um torcedor.

Fc Barcelona star Riqui Puig autographed a pig. 🤣 🤣 🤣



(via @DavidValdearen1) pic.twitter.com/UlXMsAxCUG — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 10, 2022

Puig é formado nas categorias de base do Barcelona, La Masia, e se tornou um dos vários jovens jogadores do Barça nas últimas temporadas. Puig fez 10 jogos e foi titular uma vez na La Liga nesta temporada.