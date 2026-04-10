Alessandro Bastoni, defesa do Inter de Milão, rejeita a ideia de deixar a equipa para se juntar ao Barcelona na próxima janela de transferências de verão, depois de relatos da imprensa terem indicado anteriormente que ele teria aceitado jogar pelo clube catalão.

Relatórios recentes indicaram que o Inter de Milão poderá avançar para uma “revolução” no mercado de transferências de verão após o fim da temporada 2025-2026, começando pela renovação do contrato do treinador Cristian Chivu e incluindo também grandes mudanças no plantel.

Além de uma longa lista de jogadores cujos contratos se aproximam do fim, o nome de Bastoni foi apontado como uma das opções potenciais para venda, a fim de gerar liquidez para contratar novos jogadores.

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Por sua vez, o Barcelona demonstrou interesse no jogador e sondou a sua posição ao contactar pessoas do seu círculo, segundo relatos de Espanha e de Itália, tendo o jogador mostrado abertura.

Mas, de acordo com o jornal “Corriere dello Sport”, esta sexta-feira, Bastoni quer continuar no Inter e seguir a lutar por títulos em San Siro.

O jornal referiu que o Manchester City já tinha demonstrado interesse em contratar o jogador há algumas épocas, mas Bastoni preferiu na altura ficar em Itália, o que reflete o seu desejo contínuo de estabilidade na Serie A.

Outros relatos acrescentam ainda que existe uma grande discrepância entre a avaliação do Inter de Milão e a do Barcelona quanto ao valor do jogador: acredita-se que o clube catalão pondera apresentar propostas na ordem dos 45 milhões de euros, enquanto o Inter exige um montante entre 60 e 70 milhões de euros.

O jornal confirmou que, de fato, já ocorreram contatos entre o Barcelona e os representantes de Bastoni, mas ainda em fase inicial, especialmente porque o jogador não demonstrou qualquer disposição para discutir a ideia de transferência de forma mais aprofundada.

O defensor italiano, segundo o relatório, sente que a Inter é “o seu time”, sobretudo após o grande apoio que recebeu do clube em períodos difíceis recentemente.

O clube esteve ao lado dele apesar de ter sido vaiado na maioria dos estádios fora de casa na Itália após a polêmica vitória no Derby d’Italia contra a Juventus; e também recebeu fortes aplausos dos torcedores ao voltar a jogar pelos clubes depois de ter sido expulso na partida da seleção da Itália contra a seleção da Bósnia e Herzegovina na repescagem da Copa do Mundo.

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