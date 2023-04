Tombense x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Uberlândia, a Tombense recebe o Palmeiras na noite desta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), no estádio Parque do Sabiá, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu o primeiro duelo por 4 a 2. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming, com narração de Cléber Machado.

A Tombense vai a campo com a obrigação de vencer por três gols de diferença para ficar com a classificação, ou por dois para que a vaga seja decidida nas penalidades. A equipe mineira vem de triunfo no fim de semana pela Série B.

Do outro lado, o Palmeiras tem a vantagem de poder empatar ou perder por um gol de diferença em Uberlândia. O meia Artur é desfalque certo no Verdão, já que atuou pelo RB Bragantino nas fases anteriores. Além disso, Rony, Veiga, Mayke e Tabata seguem em recuperação física.

Escalações

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger e Guilherme Santos; Elton, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Jaderson, Daniel Amorim e Alex Sandro.

Escalação da Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Fabinho (Zé Rafael), Richard Ríos (Gabriel Menino) e Jhon Jhon; Dudu, Endrick e Rafael Navarro (López).

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Rony, Raphael Veiga, Bruno Tabata e Mayke seguem no departamento médico. Artur participou da competição pelo Bragantino e não pode atuar.

Quando é?