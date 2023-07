Tombense x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Tombense recebe o CRB nesta terça-feira (18), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, às 18h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, o Tombense segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma os mesmos 15 pontos que a Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o CRB foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1 após duas vitórias consecutivas. A equipe aparece no meio da tabela, com 21 pontos. Até aqui, foram seis vitórias, três empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 43%.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Zé Vitor e Emerson Barbosa; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Rafinha, Marcelinho e Fernandão. Técnico: João Burse.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Anderson Conceição e Edimar; Falcão, Anderson Leite e Lucas Lima; Rafael Longuine, Anselmo Ramon e Rômulo. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Tombense

Roger Carvalho, Alex Sandro e Daniel Amorim seguem lesionados.

CRB

Guilherme Romão está no departamento médico.

Quando é?