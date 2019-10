Todos contra o Flamengo? Rubro-negro lida com VAR e críticas em semana decisiva

A equipe carioca vem sendo alvo de reclamações vindas de Palmeiras e Inter, recebeu provocações do Grêmio e viu até um ídolo criticar Jorge Jesus

O voltou a uma disputa de semifinal de Libertadores após 35 anos, e se o time vive Lua de Mel com a torcida, além de receber constantes elogios da crítica especializada, no caminho rumo ao duelo de ida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (02), o vem sendo alvo preferencial de todos os adversários que estão pelo seu caminho. O que faz acirrar, na opinião de quem está lá dentro e do próprio torcedor, o clima de “nós contra todos”.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Provocações feitas tanto pelo técnico do , Renato Gaúcho, quanto pelo presidente do Tricolor, Romildo Bolzan, já vem aparecendo na imprensa desde que o confronto foi definido. Mas além do adversário da semifinal da Libertadores, outros clubes sugeriram um certo favorecimento da arbitragem, em especial do VAR, à equipe carioca. Nos últimos dias, até mesmo o único treinador que levou o Fla ao título continental chegou a criticar o caráter de Jorge Jesus no comando do clube.

Renato joga pressão para o adversário

Técnico do Grêmio, Renato Portaluppi tem se alternado no discurso de elogio e crítica ao rival. Ele, que antes da chegada do português Jorge Jesus, costumava a ser um dos nomes mais especulados nos corredores da Gávea, colocou em dúvida a carreira de JJ e disse que o luso tinha obrigação de fazer o Rubro-Negro jogar tão bem. Ainda comparou o poderio técnico do Flamengo ao da seleção brasileira, mas garante que o seu time ainda joga o melhor futebol do e jogou a pressão do favoritismo para o adversário.

"O Flamengo tem basicamente uma seleção. Tem o jogador que quiser. Parece um time da Europa. O Grêmio gastou sete, oito milhões em contratações. O Flamengo gastou quase 200 milhões. Se me derem quase 200 milhões, eu também monto uma seleção. E eu vou ter a obrigação de jogar o melhor futebol e a obrigação de ganhar títulos", disse em entrevista ao Esporte Espetacular, na qual também voltou a questionar a carreira europeia de Jorge Jesus.

“Ele tem 65 anos e só treinou clubes em . A pergunta que eu faço é a seguinte: já que os treinadores brasileiros estão ultrapassados, por que que ele nunca saiu de Portugal e nunca treinou outro grande clube na Europa?”.

Em meio às declarações de Renato, feitas em entrevistas exclusivas ou coletivas, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, apostou na vitória tricolor durante evento para comemorar os 116 anos da instituição: “Está engasgada a nossa desclassificação na . Mas será reconfortador passar do Flamengo e ser campeão da América”, disse.

acusa arbitragem de favorecer o Flamengo

Enquanto a guerra de palavras já havia sido iniciada em relação à Libertadores, no Brasileirão ela demorou, mas quando veio, a intensidade dificilmente poderia ser maior. Após empate por 1 a 1 com o , em duelo válido pela 22ª da Série A, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, acusou os cariocas de serem ajudados pelos árbitros.

A acusação foi motivada pela anulação do gol marcado por Willian, que garantiria a vitória alviverde sobre o Inter e diminuiria a vantagem em relação ao Flamengo, líder do certame, para um ponto. Galiotte também citou lances anteriores de jogos do Rubro-Negro, em que o VAR sequer foi chamado para revisar lances polêmicos.

“Muitos lances, é só vocês fazerem um levantamento, que o VAR não tem atuado nos jogos do Flamengo. Isso é fato. Ontem foi um (disse, citando um lance envolvendo Gabigol, contra o ), teve o pênalti no Guerrero (na rodada anterior de Brasileirão)”, disse.

Internacional também reclama

A curiosidade é que o Inter, adversário no jogo que motivou a reclamação palmeirense, também usou o espaço após o empate para reclamar de acontecimentos ocorridos contra o Flamengo, uma rodada antes. Na ocasião, o lateral Bruno foi expulso após pênalti sobre Gabigol e os dirigentes também cobraram um pênalti não assinalado de Rodrigo Caio em cima de Guerrero – o peruano depois seria expulso por xingar o juiz.

“Não adianta ficar passeando, ficar fazendo videozinho e palestra, e depois o VAR atuar de maneira diferente da que é apresentada”, disse o vice-presidente do Inter, Roberto Mello, em crítica aberta ao chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba.

Fogo amigo?

Em entrevista concedida do jornal Zero Hora, Paulo César Carpegiani, treinador campeão da Libertadores com o Flamengo em 1981, não falou sobre a questão da arbitragem ou sobre a disputa para saber quem tem o melhor futebol do Brasil. Carpegiani questionou o caráter de Jorge Jesus, a quem disse que já havia acertado com o Rubro-Negro enquanto Abel Braga ainda estava no cargo.

“É uma coisa de caráter. Isto beira a falsidade. Ele pode ser um grande técnico, mas lhe faltou caráter”, disse.

Mais artigos abaixo

Flamengo fica em silêncio e se isola

As palavras ditas pelo presidente do Palmeiras, especialmente, não caíram nada bem na diretoria rubro-negra, que não fez ainda nenhuma menção oficial às acusações. Segundo matéria publicada pelo UOL, o objetivo neste momento é de foco absoluto na partida desta quarta-feira (02), contra o Grêmio. Esta opção por se blindar ao máximo possível também está presente no local escolhido pelo Rubro-Negro para se preparar visando o duelo: os comandados de Jorge Jesus estão concentrados no município de Viamão, mais longe da grande Alegre.

Em entrevista concedida nesta terça (01), o volante Willian Arão comentou sobre as provocações de Renato Portaluppi. Na leveza de sua resposta, ficou notável que a decisão de blindar os atletas pode ter sido um grande acerto: “Não sei se é estratégia do Renato... não sei o motivo. Desde que passamos do Inter, só tivemos vitórias e um empate. Não estávamos preocupados com esse jogo. Nos preocupamos sempre com o próximo. Sabemos tudo o que envolve, mas temos que chegar e jogar leves, com alegria”, afirmou.