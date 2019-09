Presidente do Palmeiras diz que só Flamengo é beneficiado: "para alguns o VAR não trabalha"

Maurício Galiotte deu declarações fortes após o polêmico empate por 1 a 1 entre seu time com o Inter

Presidente do , Mauricio Galiotte fez declarações fortes em relação ao uso do VAR no futebol brasileiro.

Após o empate por 1 a 1 de seu clube contra o , em que o gol que daria a vitória ao alviverde foi anulado, de forma polêmica, com a ajuda do árbitro auxiliar de vídeo, o mandatário acusou o VAR de ajudar o – líder do Campeonato Brasileiro, com três pontos de vantagem em relação ao Palmeiras.

“Para alguns clubes o VAR trabalha, para alguns clubes o VAR não trabalha”, afirmou.

“Muitos lances, é só vocês fazerem um levantamento, que o VAR não tem atuado nos jogos do Flamengo. Isso é fato. Ontem foi um (disse, citando um lance envolvendo Gabigol, contra o , um dia antes), teve o pênalti no Guerrero (na rodada anterior de Brasileirão)”.

“O que eu vim aqui pedir é que seja igual para todos, senão o campeonato vai perdendo a graça”, sacramentou.

Inter, adversário do Palmeiras neste domingo, também reclama sobre o Flamengo

Do outro lado, o Inter, de certa forma, fez eco às palavras de Galiotte. Em entrevista coletiva, o vice-presidente Roberto Melo comunicou, inclusive, que o clube irá à CBF pedir para ouvir o áudio presente na conversa dos árbitros que estiveram na cabine do VAR na vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o , durante a semana.

“Principalmente ouvir aqueles lances da expulsão do Bruno, em que ele deu amarelo e depois deu o vermelho, o pênalti que todo o viu, com raríssimas exceções, no Guerrero, e por que não foi chamado o VAR. A gente quer ouvir, para entender”, afirmou, antes de voltar a alfinetar o chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba.

“Não adianta ficar passeando, ficar fazendo videozinho e palestra, e depois o VAR atuar de maneira diferente da que é apresentada”, completou.