'F*ck you!' - árbitro relata ofensas em expulsão de Paolo Guerrero

Luiz Flávio de Oliveira explicou por que mostrou o cartão vermelho para o atacante peruano na derrota do Internacional para o Flamengo

A expulsão de Paolo Guerrero na derrota por 3 a 1 contra o , na última quarta-feira (26), foi um dos vários motivos que causaram revolta entre dirigentes e torcedores do . Com o rosto ensanguentado após uma disputa com o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, o atacante peruano deixou a sua equipe com dois a menos – já que Bruno também havia recebido o cartão vermelho minutos antes, também no primeiro tempo.

Na súmula da partida, o árbitro Luiz Flavio de Oliveira explicou os motivos que o levaram a dar o cartão vermelho para Guerrero: xingamentos.

Após o lance, Guerrero se encaminhou na direção do juiz e proferiu impropérios costumeiramente ditos na língua inglesa. O árbitro, contudo, entendeu a mensagem que o peruano queria dar. Mas mesmo se não entendesse o idioma de Shakespeare, o dedo em riste do jogador colorado também lhe serviria, conforme escreveu na súmula.

guerrero xingando em inglês pro juiz não entender KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/cFK2MzDVKm — lena (@barcelonacrf) September 26, 2019

“Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Expulso por ofender o 4º árbitro sr. grazianni maciel rocha, com seu dedo

médio em riste, dizendo as seguintes palavras: "fuck you, fuck you". após, se dirige em minha direção, socando o ar, chutando o chão

e proferindo as seguintes palavras: "fuck you, fuck you, fuck you." necessitando ser contido por seus companheiros para deixar o

campo de jogo”.

Você pode conferir a súmula, na íntegra, aqui.