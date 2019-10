"Jorge Jesus pode ser grande técnico, mas faltou caráter", ataca Carpegiani

Ex-treinador do Rubro-Negro chamou a atenção para a negociação entre o clube o português enquanto Abel Braga ainda estava no comando

Paulo César Carpegiani criticou aberta e duramente Jorge Jesus. Em entrevista ao jornal Zero Hora, o ex-treinador campeão da Libertadores com o em 1981 saiu em defesa de Abel Braga e falou que faltou caráter ao treinador português por negociar com o clube enquanto Abel ainda ocupava a cadeira de técnico da equipe.

"Ele é um grande treinador . O que eu não gostei foi do que ocorreu quando da vinda dele. O fato de ter ido ver o Flamengo jogar já apalavrado com a diretoria enquanto o Abel estava contratado foi muito ruim. É uma coisa de caráter. Isto beira a falsidade. Ele pode ser um grande técnico, mas lhe faltou caráter", criticou Carpegiani.

Atualmente o treinador está sem clube. Com o Flamengo, em 1981 e 1982 ele conquistou um Campeonato Brasileirio, uma Libertadores e um Mundial. Em 2018 ele teve uma breve passagem no começo do ano pelo e ficou apenas 17 partidas.

Em sua crítica, ele citou o fato de Abel Braga ter ficado bastante magoado com toda a situação e colocou em xeque a credibilidade do treinador português.

"O Abel ficou muito magoado. Agora, quando ele [Jorge Jesus] faz qualquer tipo de crítica, tem que lembrar que sua postura não foi digna de alguém do seu naipe", afirmou o treinador de 70 anos.