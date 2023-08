Tite tem conversas com o Orlando City, mas interessa a outro clube da MLS

Treinador tinha desejo de trabalhar na Europa, mas vê o mercado dos Estados Unidos como a principal opção para o próximo passo na carreira

Tite tem conversas para trabalhar pelo Orlando City, dos Estados Unidos. A informação foi inicialmente divulgada pela TV Band e confirmada pela GOAL. No entanto, há outro clube da Major League Soccer interessado em contar com o treinador, que deixou a seleção brasileira no fim do ano passado.

O segundo interessado da MLS é mantido em sigilo, mas a reportagem apurou que o Orlando City é quem lidera as conversas pela contratação do treinador de 62 anos. A franquia da Flórida acredita que é possível chegar a um acordo com o brasileiro nos próximos dias.

As tratativas acontecem há alguns dias, e o técnico deu sinal positivo para a mudança aos Estados Unidos. Ele entende que, neste momento, o ideal é trabalhar fora do país. O Corinthians tentou demovê-lo da ideia de atuar no exterior, mas ouviu uma resposta negativa do comandante.

Clubes da Arábia Saudita e da Rússia fizeram contato com o intuito de contratar Tite, mas as tratativas não avançaram. Ele tinha preferência para uma mudança à Europa, especialmente nas cinco grandes ligas do continente — La Liga, Serie A Italiana, Premier League, Ligue 1 ou Bundesliga —, mas não houve procura de um clube dos principais países.

As experiências internacionais de Tite foram pelo Al Ain e Al-Wahda, ambos dos Emirados Árabes Unidos. O primeiro foi treinado pelo brasileiro em 2007, e a passagem pelo segundo ocorreu em 2010. No futebol brasileiro, ele comandou alguns dos principais clubes do país, como Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras e Internacional. Em 2016, foi contratado para trabalhar na seleção brasileira.