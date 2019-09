Tite chama Gabigol e Rodrigo Caio para amistosos da seleção em outubro; veja a lista de convocados

Seleção brasileira disputa amistosos contra Nigéria e Senegal em outubro; jogos serão em Cingapura

Após a derrota para o no último amistoso, Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para jogos contra e . Ambas as partidas serão disputadas em Cingapura, nos dias 10 e 13 de outubro. Dois jogadores do líder do Brasilerão foram chamados: Gabigol e Rodrigo Caio.

Os jogadores que atuam no futebol brasileiro serão desfalques para os seus clubes. Serão duas rodadas com eles ausentes: 24ª (entre os dias 9 e 10 de outubro) e 25ª (entre 12 e 13 de outubro). Porém, como os jogos serão na Ásia, um terceiro jogo do Brasileirão poderia ser perdido. Ao todo, sete jogadores desfalcarão seus times no Campeonato Brasileiro.

Destaque da , Éverton Cebolinha está de volta na lista do treinador. O atacante gremista ficou de fora da última convocação pois havia a possibilidade dele desfalcar o na Copa do no caso de uma classificação dos gaúchos para a final.

Artilheiro do Brasil em 2019, Gabigol volta a ganhar uma chance na seleção após três anos. Com 30 gols no ano, o atacante do foi chamado na primeira convocação de Tite e depois ficou fora de todas.

Gabriel Jesus, camisa 9 e titular de Tite na seleção, é outro que volta a estar presente na convocação. Para os jogos em setembro, Jesus não pode reforçar o Brasil pois estava lesionado. Ele já está recuperado e até marcou um dos gols do na estreia do time na Liga dos Campeões, contra o .

Companheiro de Gabigol no Flamengo, Rodrigo Caio também está de volta à seleção. Tanto o zagueiro quanto o atacante fizeram parte do grupo campeão das no Rio de Janeiro, em 2016.

Para o gol, o treinador ainda não conta com Alisson, do , lesionado. Ederson, do Manchester City, Weverton, do , e , campeão da com o , foram os convocados. O goleiro do Athletico recebe a sua primeira chance com a camisa da seleção. Além dele, Renan Lodi ( ) e Matheus Henrique (Grêmio) também ganham uma oportunidade pela primeira vez.

Outras categorias da seleção tiveram convocações nesta semana, incluindo a seleção feminina e a sub-17. A última disputará a da categoria, que será realizada em outubro no Brasil.

Confira a lista completa de Tite:

Goleiros

Ederson - Manchester City (ING)

Santos - Athletico (BRA)

Weverton - Palmeiras (BRA)

Laterais

Daniel Alves - (BRA)

Alex Sandro - (ITA)

Danilo - Juventus (ITA)

Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Marquinhos - (FRA)

Thiago Silva - PSG (FRA)

Éder Militão - (ESP)

Rodrigo Caio - Flamengo (BRA)

Meio-campistas

Arthur - (ESP)

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Matheus Henrique - Grêmio (BRA)

Philippe Coutinho - de Munique (ALE)

Lucas Paquetá - (ITA)

Fabinho - Liverpool (ING)

Atacantes

- Grêmio (BRA)

Gabigol - Flamengo (BRA)

Neymar - PSG (FRA)

Richarlison - (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)