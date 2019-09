CBF confirma nova auxiliar de Pia na seleção feminina e anuncia volta de Marta

Lilie Persson, de 53 anos, será a assistente de Pia na equipe nacional feminina; Marta volta à convocação após problema clínico

Pia Sundhage anunciou, na tarde desta quinta-feira (19), a convocação da seleção brasileira feminina para os amistosos contra e , em 5 e 8 de outubro, respectivamente. Marta está de volta à equipe depois de se recuperar de lesão. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) comunicou também a contratação da sueca Lilie Persson como nova assistente da comissão técnica.

Durante a convocação, a treinadora sueca deixou um recado para as convocadas: "Eu quero que as jogadoras realmente sintam que precisam se esforçar para estar na seleção nacional".

Minutos antes da convocação, o coordenador da seleção, Marco Aurélio Cunha, informou que Lilie Persson, de 53 anos, será a nova auxiliar técnica. A compatriota de Pia se manifestou na ocasião:

"Estou muito feliz de trabalhar com Pia de novo. Talvez eu possa trazer algo para a seleção brasileira", disse.

Marta está de volta à lista de convocadas de Pia. Ela estava na primeira lista da treinadora. No entanto, foi cortada por se lesionar antes de um jogo do Orlando Pride.

Pia Sundhage estreou no comando da seleção brasileira feminina no Torneio de seleções em . No primeiro jogo, goleada por 5 a 0 sobre a . Depois, contra o , empate em 0 a 0 no tempo normal, na decisão do torneio, e derrota do nos pênaltis.

Confira a convocação da seleção brasileira:

GOLEIRAS: Aline Reis (Tenerife-ESP), Bárbara (Avaí) e Letícia ( ).

DEFENSORAS: Bruna Benites (Internacional), Daiane (Tacón-ESP), Erika (Corinthians), Giovanna (Avaldsnes-NOR), Kathellen ( -FRA), Mônica (CFF Madrid-ESP), Poliana (São José) e Tamires (Corinthians).

MEIO-CAMPISTAS: Aline Milene (Ferroviária), Formiga ( ), Luana (KSPO Women-COR), Maria ( ), Thaisa (Tacón-ESP).

ATACANTES: Andressa Alves ( ), Bia Zaneratto (Incheon-COR), Chú (Changchun Dazhong-CHI), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Ludmila ( ), Marta (Orlando Pride-EUA) e Victória (Corinthians).