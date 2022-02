Thomas Tuchel testa positivo para Covid-19 e pode desfalcar o Chelsea no Mundial de Clubes

O Chelsea confirmou que o técnico Thomas Tuchel testou positivo para Covid-19 e, portanto, perdeu o confronto contra o Plymouth Argyle neste sábado (5), e agora torce para ter condições de acompanhar a equipe no Mundial de Clubes.

O técnico está, no entanto, esperançoso de poder se juntar ao restante do elenco nos Emirados Árabes Unidos na próxima semana, com sua primeira partida da competição ocorrendo em 9 de fevereiro.

O Chelsea divulgou um comunicado pouco mais de uma hora antes do início da partida da quarta rodada da Copa da Inglaterra contra o Plymouth Argyle, confirmando que Tuchel estava com Covid-19.

"O técnico do Chelsea agora seguirá os protocolos de auto-isolamento necessários e espera se juntar à equipe em Abu Dhabi no final da próxima semana".

"A equipe voa para o Mundial de Clubes após o confronto contra o Plymouth Argyle".

O Chelsea estreia no Mundial de Clubes na semifinal, contra o vencedor do duelo entre Al Hilal e Al Jazira, no estádio Mohammed Bin Zayed, dia 9 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília).