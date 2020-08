Thiago Silva no PSG: títulos, marcas e o seu lugar na história do clube

O zagueiro deixa a equipe francesa após oito temporadas e uma grande idolatria escrita

Thiago Silva já está na história como um dos maiores e melhores jogadores do Paris Saint-Germain. A caminhada do zagueiro no clube francês começou em 2012 e durou oito temporadas até chegar ao fim, em 2020. Aos 35 anos, o defensor não escondia sua vontade de até se aposentar no Parque dos Príncipes, mas os dirigentes optaram por não renovar o vínculo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De qualquer forma, mesmo ciente de que não seguiria no , Thiago fez questão de estender seu contrato, em meio ao prolongamento do calendário de jogos por causa da pandemia do novo coronavírus, e teve atuações de alto nível até fazer sua última partida: a final da , que terminou com derrota por 1 a 0 frente ao de Munique.

Mais times

Apesar de uma decepção no último ato, vale destacar que foi a primeira vez que o PSG conseguiu chegar à uma final de Liga dos Campeões. Além disso, esta campanha 2019-20 fez aumentar a longa coleção de troféus conquistados pelo Paris desde a chegada do “Monstro”. Confira, abaixo, um resumo da história de Thiago Silva na equipe francesa.

A chegada em 2012

(Foto: Getty Images)

O fundo qatari que transformou o PSG em uma potência europeia chegou ao clube em 2011. Um ano depois, Thiago Silva chegava ao lado de Ibrahimovic, ambos oriundos do , como as duas primeiras grandes contratações feitas nesta “nova era”.

Para contar com o “Monstro”, que em três temporadas também já havia construído uma relação de idolatria com o Milan, o Paris desembolsou 42 milhões de euros – o maior valor pago por um zagueiro até então. Em sua primeira temporada, Thiago já ajudou a nova equipe a ser campeã francesa.

Títulos, gols e outras estatísticas

(Foto: Getty Images)

Ao todo, com Thiago Silva o conquistou um total de 23 títulos oficiais: (7 vezes), Copa da (5), (6) e (6).

A Champions League foi a única pedra na chuteira, tanto do zagueiro quanto do PSG. Juntos, eles criaram grandes expectativas, mas, tanto coletiva quanto individualmente, muitas vezes decepcionaram quando o torneio europeu chegou à fase de mata-mata.

E foi justamente em sua última temporada com o Paris que o capitão do time deixou a sua melhor impressão na Liga dos Campeões: o brasileiro foi um dos grandes destaques na equipe que fez história ao chegar, pela primeira vez, em uma final. O tão ambicionado título não veio em um equilibrado duelo, que terminou com a vantagem mínima do Bayern. Thiago, contudo, deixou o clube como um gigante – tanto que a torcida francesa não escondeu a revolta por sua saída.

(Foto: Getty Images)

Desde sua chegada, Thiago Silva disputou um total de 315 partidas oficiais (sendo 309 como titular), sendo o sexto atleta que mais disputou jogos pelo clube. Foram 234 vitórias, 47 empates e 34 derrotas.

Segundo números levantados junto à Opta Sports, Thiago marcou 17 gols e deu sete assistências, contabilizando um total de 444 desarmes nos adversários – média de 1.48 roubadas de bola por partida.

A emocionante carta de despedida

Foi através das redes sociais que o zagueiro escreveu uma bonita carta de despedida ao PSG e a seus torcedores.

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis” (Fernando Pessoa). Hoje se fecha um ciclo, depois de 8 anos no PSG , eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe, à toda a equipe técnica e direção, à torcida, à minha família, a Deus e aos meus amigos, por todos esses felizes anos que vivemos na Cidade-luz. Aqui, junto com a minha esposa, @bellesilva , vivemos momentos inesquecíveis, nossos filhos cresceram, nos tornamos cidadãos franceses, e vamos levar pra sempre esses anos vividos e a França nos nossos corações. Muito obrigado”, escreveu o eterno ídolo do clube em seu Instagram.