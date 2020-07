Thiago Silva e o futuro fora do PSG: "decisão não foi tomada por mim"

O zagueiro de 35 anos não seguirá no clube francês após o término desta temporada

Após oito temporadas, Thiago Silva não seguirá no . O zagueiro, que continuará como capitão do time nos duelos contra a , pela Liga dos Campeões, inclusive já fez sua despedida do estádio Parque dos Príncipes na última terça-feira (21) – participando da goleada por 4 a0 no amistoso contra o . O assunto, contudo, segue com ares de certa polêmica. E isso ficou claro durante entrevista do próprio jogador ao lado do técnico Thomas Tuchel.

Nesta quinta (23), Thiago Silva e o treinador alemão concederam entrevista coletiva para falarem sobre a final da Copa da , marcada para sexta-feira (24) contra o Saint-Etienne. Mas apesar do título em disputa, a situação do zagueiro no foi abordada de forma tão insistente que, em determinado momento, o próprio atleta pediu para não comentar mais sobre o tema.

“Os torcedores perguntaram se eu poderia ficar, mas não fui eu que tomei a decisão. Agora não é hora de continuar falando sobre esse assunto. Espero depois para falar sobre isso. Eu só quero passar meus últimos momentos aqui em um bom estado de espírito, feliz. Estou muito feliz com tudo o que o PSG fez por mim durante 8 anos. É verdade que eu não queria ir embora, mas a decisão já foi tomada. Eu a respeito e vou respeitar até o fim”, afirmou Thiago.

“Leonardo (dirigente do clube) já falou com a imprensa sobre isso e estou pedindo precisamente para não falar hoje, porque não é a hora. Penso no jogo e no trabalho que temos que fazer amanhã. Eu respeito o seu assunto e seu desejo de saber o que está acontecendo, mas agora não é hora de falar sobre isso”, complementou, após ser questionado sobre o tema novamente.

Torcida é contra saída

Torcida do PSG aqui no estádio « THIAGO SILVA EM PARIS, A GENTE CONTRATA NA HORA » pic.twitter.com/bMKbdzOUkW — insta:IsabelaPagliari (@isabelapagliari) July 21, 2020

Durante o amistoso contra o Celtic, que marcou a despedida de Thiago Silva do Parque dos Príncipes, parte da torcida presente estendeu uma faixa com o seguinte recado: “Thiago Silva em Paris... nós o contratamos na hora!”.

Tuchel elogia o zagueiro

“Ele é meu capitão e é super confiável, como já disse muitas vezes, e por isso é super importante que Thiago esteja lá hoje e amanhã e depois, na final contra o , e em Lisboa. Conversamos depois. Já falamos duas ou três vezes sobre Thiago, mas agora é absolutamente necessário focar nesta final”, disse o treinador alemão.

Em meio a especulações sobre o futuro de Thiago Silva, os principais clubes especulados foram e (equipes onde também é ídolo), além do .