Thiago Silva e Cavani chegaram 'juntos', mas só um deixa o PSG como lenda

Enquanto o uruguaio saiu pela porta dos fundos, o brasileiro recebeu diversas homenagens em sua despedida

Chegou ao fim a passagem de Thiago Silva pelo PSG. Depois de oito anos, o zagueiro está se despedindo do clube francês, mas vai sair pela porta da frente: "seu status de lenda vai durar para sempre". Por outro lado, Edinson Cavani não seguiu o memso caminho na saída, apesar de ter uma história tão vitoriosa quanto o brasileiro.

Aos 35 anos, o zagueiro se despede do Parque dos Príncipes com 25 títulos conquistados e o carinho da torcida, do time e do presidente do , que agradeceu ao jogador que faz parte da "famiília" PSG.

Para a despedida de seu capitão, o PSG fez um vídeo com momentos marcantes do zagueiro vestindo a camisa vermelha e azul: "Você está na história do Clube e para sempre em nossos corações. Boa sorte, O Monstro". Além do clube, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, mandou ele mesmo ao brasileiro, colocando-o entre os grandes jogadores da história.

Thiago, obrigado por estes oito anos memoráveis, cheios de memórias duradouras e pelo seu envolvimento, pela sua devoção e pela sua aura. Você será para sempre um dos maiores jogadores da história, e seu status de lenda aqui no PSG durará para sempre. Desejo a você e sua família o melhor para seus desafios futuros, você sempre fará parte da família e da história do clube. Um grande obrigado, capitão"

Depois de tantos anos e tantos títulos conquistados pelo PSG realmente é de se imaginar que ele conquistou algum carinho e é digno de sair pela porta da frente. Recentemente, porém, outro grande ídolo do clube francês não seguiu o mesmo caminho de glória em sua despedida.

Sete anos, 300 gols e 19 títulos, Cavani se despediu do PSG pela porta de trás, depois de não renovar o seu contrato e nem estender o vínculo para se adaptar a disputa da fase final da , adiada por conta da pandemia de Covid-19.

Os dois, porém, chegaram ao PSG de forma parecida. Tanto Thiago Silva, em 2012, quanto Cavani, em 2013, foram os reforços "de peso" para o projeto de "engrandecimento" do clube, depois de boas temporadas no futebol italiano. O desenrolar da história também foi parecido e ambos tiveram bastante sucesso com a camisa do Paris, conquistando títulos e o carinho do torcedor.

O uruguaio acabou deixando o clube de uma maneira vista como "vingativa", depois de não conseguir uma transferência para o no começo de 2020. Enquanto isso, Thiago sai com o carimbo de "dever cumprido" e com o status de "lenda".

Sabendo desde junho que não teria seu contrato renovado, o zagueiro seguiu no time até o final da temporada, que ficou marcada pelo vice da Liga dos Campeões contra o de Munique. O destino de Thiago Silva deve ser a Premier League, onde deve assinar com o por duas temporadas. Já o atacante ainda não definiu seu futuro, mesmo após diversas especulações, inclusive do futebol brasileiro.