Thiago Heleno e Fernandinho são as novidades do Athletico para o clássico

"General" volta a fazer dupla com Pedro Henrique após suspensão e lesão

Para o clássico contra o Coritiba, pela 32ª rodada do Brasileirão, o técnico Luiz Felipe Scolari terá a volta de dois titulares. O zagueiro Thiago Heleno e o volante Fernandinho retornam após desfalcarem o time na derrota para o Corinthians.

O defensor cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e entra na zaga ao lado de Pedro Henrique. Já Fernandinho foi poupado por Felipão por estar pendurado com dois cartões e retoma a titularidade no meio campo.

Os atacantes Marcelo Cirino, Julimar e Reinaldo estão lesionados. Segundo o departamento médico, o trio só volta no ano que vem após passar por cirurgias. Além disso, os jogadores Hugo Moura, Matheus Fernandes, Léo Citadini, Vitor Bueno e Pablo também estão pendurados, com dois cartões amarelos e a um cartão da suspensão na próxima partida.

O Atletiba pode marcar a volta da dupla de zaga titular do Athletico. O "general" Thiago Heleno não joga ao lado do parceiro Pedro Henrique desde 18 de setembro, no empate em 2 a 2 com o Cuiabá na Arena da Baixada.

O Furacão está em sexto lugar, com 48 pontos, e defende uma invencibilidade de 14 partidas na Baixada pelo Brasileiro, com oito vitórias e seis empates. A única derrota em casa na competição foi para o Atlético-MG, em 17 de abril.

O Coritiba está em décimo quinto lugar, com 34 pontos, e vem de três vitórias em seis jogos, mas todos em casa. O Coxa é o único time que ainda não venceu fora de casa no Brasileirão, com dois empates e 12 derrotas em 14 jogos. O Furacão tenta permanecer no G-6, e o Coritiba se afastar da ZR. Athetico e Coritiba se enfrentam no domingo (16) às 19h00 na Arena da Baixada.