Teto do estádio do AZ Alkmarr, na Holanda, cai na arquibancada

Diretor do clube se preocupou inicialmente se ninguém estava no estádio e comemorou o fato de não ter feridos

O Estádio do AZ, de Alkmaar, na , teve parte de seu teto caído na arquibancada, neste sábado. Não havia ninguém no local e não tem relatos de feridos.

Segundo informações preliminares da diretoria da equipe, o motivo teria sido a forte ventania durante a madrugada, durante uma tempestade. O diretor do clube, Roberto Eenhoorn falou do problema, mas ressaltou que o mais importante é que ninguém se feriu.

“Temos um problema, mas isso é desproporcional com o que poderia ter acontecido se pessoas tivessem se ferido. A primeira coisa que você pensa e espera é que ninguém poderia estar no estádio na hora. E foi o caso, felizmente. É o mais importante”, destacou Robert Eenhoorn, diretor do clube.

Há a preocupação para que outras partes do telhado não sejam danificadas e o clube vai apurar se mais lugares estão comprometidos. Além disso, investigações sobre as causas do ocorrido já iniciaram.