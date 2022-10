Ten Hag admite: Cristiano Ronaldo está "p..." por não jogar

Erik ten Hag admitiu que Cristiano Ronaldo não está satisfeito com o seu papel no Manchester United, mas parece ainda estar feliz nos treinos

Cristiano Ronaldo foi visto brincando com seus companheiros de equipe no último treino do United antes da partida contra o Omonia Nicosia, pela Liga Europa, apesar de ter tido que se contentar com um papel entre os substitutos desde a chegada de Ten Hag aos Red Devils.

O treinador holandês admitiu que o jogador de 37 anos está frustrado com a falta de tempo de jogo, mas também insiste que continua sendo um exemplo profissional nos bastidores.

"Ele está p... por não jogar. Mas está treinando bem. Não vejo que ele esteja infeliz. Ele está feliz, treinando bem, todos estão", disse Ten Hag em entrevista coletiva.

O ídolo do Manchester United, Roy Keane, afirmou que Ronaldo está sendo desrespeitado pelo clube depois de vê-lo ficar no banco na derrota por 6 a 3 para o Manchester City. Porém, Ten Hag está convencido de que trata todos os membros de seu esquadrão igualmente, como acrescentou: '' Vou tratar todos com respeito, mas todos eles têm origens e personagens diferentes. Tenho que tratar todos de maneira diferente para tirar o melhor proveito deles, mas existem padrões e valores gerais para todos."

Ronaldo está na briga para retornar ao time titular de Ten Hag para o confronto da Liga Europa desta quinta-feira (6), com o Omonia Nicosia, no Chipre.