Manchester United deveria encerrar "circo" e liberar Cristiano Ronaldo

É impossível para o clube progredir enquanto Ronaldo permanecer em Old Trafford. Erik ten Hag precisa exigir uma ação drástica

Ídolo do Manchester United, o ex-jogador Roy Keane criticou a postura dos Red Devils com Cristiano Ronaldo após a derrota no clássico para o Manchester City por 6 a 3.

"Acho que o Manchester United está apenas mostrando desrespeito a Ronaldo", disse Roy Keane após o jogo do último domingo.

"Acho que ele deveria ter sido dispensado antes do fim da janela de transferências. Acho que o técnico está segurando ele. Tudo bem, você diz que precisa de opções, mas não segura Ronaldo para ficar no banco. Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos."

Keane já se envolveu em várias brigas sobre Ronaldo nesta temporada, e ele está certo sobre uma coisa: Ronaldo deveria ter sido vendido na janela de transferências passada.

O jogador de 37 anos tentou abandonar o navio após a pior temporada da Premier League na história do United, e não fazia sentido forçá-lo a ficar. No entanto, a noção de que Ronaldo está sendo maltratado depois de ter sido negada uma saída e que não tem mais a confiança de Ten Hag não soa verdadeira.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro marcou 24 gols em todas as competições em sua primeira temporada em Old Trafford, mas para que ele prosperasse, os Red Devils tiveram que dar um grande passo para trás como coletivo - o que custou a Ole Gunnar Solskjaer seu emprego e Ralf Rangnick o cargo de consultor altamente remunerado que lhe foi prometido após seu período como técnico interino.

Um estilo de contra-ataque eficaz foi abandonado para acomodar Ronaldo, que mostrou que seus instintos predatórios permanecem tão afiados como sempre, mas também exigiu padrões impossivelmente altos de seus companheiros de equipe.

Getty/GOAL

Em sua única partida na Premier League sob o comando de Ten Hag até o momento contra o Brentford, que terminou em uma impressionante derrota por 4 a 0, Ronaldo entrou em mau humor mais uma vez e até pareceu ignorar o técnico ao deixar o campo.

Desde então, o português tem-se restringido a um pequeno papel no elenco, mas continua fazendo manchetes regularmente. Ronaldo foi visto balançando a cabeça durante a derrota do United no clássico contra o City no Etihad Stadium, e não há nada de errado com isso.

Ronaldo é um vencedor nato, um dos jogadores mais condecorados de sua geração que mergulha em banhos de gelo às 4 da manhã para ganhar vantagem sobre os adversários. Ao longo de sua carreira, ele deixou seu descontentamento conhecido em público e, mais importante, nos bastidores.

Outro de seus ex-colegas, Rio Ferdinand, admitiu recentemente: "Eu sei que ele estará absolutamente furioso agora."

"Você não consegue fazer o que ele fez em sua carreira durante esse período incrível nos níveis em que está jogando e ser alguém que aceitará não ser titular e ser substituto de um time que não está na Liga dos Campeões."

"Não importa o que alguém diga sobre correr, pressionar, etc., ele saberá as estatísticas, ele dirá 'consegui mais pontos para este time do que qualquer outro ano passado com os gols que marquei'."

Getty/GOAL

A última explicação de Ten Hag para a saída de Ronaldo também só serviu para levantar mais perguntas, pois ele insistiu que estava tentando proteger a 'grande carreira' do atacante ao não colocá-lo em campo contra o City.

Frustrantemente, essa saga agora se arrastará pelo menos até a janela de transferências de janeiro, quando Ronaldo ainda pode lutar para selar uma saída.

Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madrid estavam entre os clubes que se distanciaram de uma mudança para o atacante na última janela, e ainda não está claro se ele será capaz de encontrar uma equipe da Liga dos Campeões disposta a aceitar ele e seu lucrativo salário. O United pode, portanto, não ter escolha a não ser manter Ronaldo até o final da temporada.

A revolução de Ten Hag pode realmente decolar enquanto o craque desiludido do clube continua em segundo plano? Os presságios não parecem bons. A forma da derrota para o City vem como uma dura realidade após uma série de vitórias encorajadoras de quatro partidas, com murmúrios de um potencial desafio pelo título agora anulado.

Esse barulho continuará enquanto o capitão de Portugal ainda estiver na equipe. Ele não era diretamente responsável pela exibição ruim contra os rivais, mas era uma distração.

Ronaldo é um dos maiores craques de todos os tempos e, mesmo quando se aproxima do fim de sua carreira, provoca debates de Manchester a Mumbai. Como Keane também apontou no fim de semana, a situação só vai ficar "mais feia" para o United se uma lenda do clube ficar entre os substitutos.

Getty/GOAL

As escalações regulares da Liga Europa não serão suficientes para pacificar um atacante que está acostumado a se testar no maior palco semana após semana. Uma decisão drástica precisa ser tomada.

Em meio à especulação sobre o futuro de Ronaldo na última janela, foi relatado que o clube estava considerando rescindir seu contrato. O United veio para negar publicamente essas alegações, mas para manter a harmonia dentro do time de Ten Hag, agora deve ser visto como uma opção viável.

Se eles agissem agora, Ronaldo poderia garantir um novo clube com muito tempo ainda antes da Copa do Mundo, garantindo que ele ainda esteja em ótimas condições para ajudar seu país a chegar às últimas fases no Qatar .

O clube também estaria livre para construir sua nova identidade sem ter que se preocupar em manter um craque feliz. Ten Hag certamente poderia usar esse espaço para respirar. O ex-técnico do Ajax recebeu um contrato de três anos após sua chegada a Old Trafford em maio, mas ele está ciente de que não há garantias ao ocupar um dos cargos mais discutidos do futebol.

Se o United estender sua seca de troféus de cinco anos e não voltar à Liga dos Campeões, Ten Hag provavelmente compartilhará o mesmo destino de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho e Solskjaer. Seu período pode ser definido pela forma como ele lida com a questão de Ronaldo.

Getty/GOAL

Ten Hag terá que escolher entre tirar Ronaldo do banco, ou simplesmente continuar a deixar uma figura importante no elenco no banco.

Também seria revigorante se Ronaldo reconhecesse que seus poderes estão finalmente em declínio e saísse dos holofotes. Uma volta ao Sporting faria mais sentido, pois ainda teria a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões.

O diretor esportivo Hugo Viana deixou a porta aberta para o retorno de Ronaldo em junho, dizendo à Sky Sports : "Acho que ele pode decidir para onde vai, mas nunca sabemos o futuro. Não quero falar muito sobre isso porque acho que quando falamos de Cristiano é bem diferente."

"Acho que ele tem mais um ano de contrato, então o que ele decidir, vamos ver."

A mãe de Ronaldo, Dolores Aveiro, também manifestou o desejo de que o filho volte ao Estádio José Alvalade .

"Já lhe disse: 'Filho, antes de morrer quero ver-te regressar ao Sporting!'", disse em setembro de 2021.

O United está olhando para o futuro e, embora Ronaldo seja a última lembrança de um passado glorioso, ele não deve fazer parte de sua nova era.