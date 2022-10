Como Ten Hag justifica a ausência de Cristiano Ronaldo em jogos do Manchester United

Aos 37 anos, craque português tem vivido vida complicada momentos antes de Copa do Mundo; Rashford e Martial são "rivais" de posição de CR7

Nesta temporada do Manchester United, são sete partidas disputadas pela equipe inglesa: ao todo, os Red Devils somam quatro vitórias e três derrotas. A questão, no entanto, é o fato de um jogador que foi cinco vezes considerado o melhor do mundo ter sido titular em apenas um desses embates.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Manchester United após saída da Juventus, e não conseguiu se encaixar como pareceu que seria. Na última rodada da Premier League, os Red Devils disputaram o Derby de Manchester contra o City, e acabaram perdendo por 6 a 3 em confronto marcado por dois hat-tricks, de Phil Foden e Haaland, além de CR7 ter ficado no banco de reservas.

Para explicar o motivo de ter deixado o craque português de fora do duelo, o treinador do United, Erik ten Hag, confirmou que preferiu manter a "integridade" da carreira do jogador": "Eu não o traria por respeito a Cristiano e por sua grande carreira. Outra coisa era a vantagem, eu poderia trazer o Martial, pois ele precisa de mais minutos, mas não quero apontar assim". Ao fim do primeiro tempo, a partida já estava sendo vencida por 4 a 0 pelos Blues.

No restante do campeonato, assim como no confronto contra o Manchester City, o treinador dos Red Devils tem preferido utilizar Marcus Rashford como titular da equipe, já que o inglês conseguiu recuperar boa forma e está marcando gols pela equipe novamente. Contra o Arsenal, por exemplo, na vitória por 3 a 1, o centroavante marcou dois tentos.

Na derrota para o Manchester City, Erik ten Hag preferiu utilizar Martial para substituir Rashford, o qual marcou dois tentos tardios, quando o duelo já estava em 6 a 1 para os adversários. Antony marcou o outro gol dos Red Devils. Apesar das escolhas, em entrevista à Sky Sports, Ten Hag disse que confia na recuperação do atleta: "Ele vai voltar".

Nos jogos da Liga Europa, Cristiano Ronaldo tem aparecido na equipe titular do Manchester United, já que o atleta ainda tem habilidade e experiência para utilizar em jogos internacionais importantes. A equipe do português está na sexta posição da Premier League, enquanto aparece na segunda colocação, atrás do Real Sociedad, na Europa League.