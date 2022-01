Tem VAR no Campeonato Carioca 2022?

O Campeonato Carioca, que se inicia nesta terça-feira (25), terá mais uma vez o uso parcial da tecnologia do VAR. Os times de menor investimento, conhecidos como "pequenos", só irão desfrutar do árbitro de vídeo caso cheguem à semifinais e finais da competição. No entanto, o recurso estará presente em todos os clássicos envolvendo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

O assunto causa polêmica pelo fato de os clubes menores questionarem ausência de isonomia, já que estão sujeitos a erros de arbitragem que não poderiam ser corrigidos sem a utilização do VAR. A Federação do Rio tem um projeto para adotar em 100% da competição nos próximos anos, mas a dificuldade financeira enfrentada é um empecilho até então.

A entidade máxima do futebol carioca fez suas primeiras experiências com o VAR no Carioca de 2019, avalizando o sistema em dez partidas – semifinais e finais de turno e, depois, nos confrontos que decidiram o campeonato. No Carioca de 2020, o VAR foi utilizado em clássicos e novamente em jogos de mata-mata.

Já no Carioca de 2021 o VAR contemplou apenas as semifinais e os dois jogos da final do campeonato.

Nos últimos meses, a federação se viu envolvida numa briga judicial com a empresa Hawk-Eye, responsável pela tecnologia do VAR no Carioca de 2020. Na Justiça, o grupo alegava que não recebera os pagamentos referentes a 13 partidas da competição daquele ano no qual o sistema foi usado e cobrava R$ 450 mil. O caso ainda não teve definição.