Tem prorrogação na semifinal da Libertadores?

O gol fora de casa serve como critério de desempate na competição continental

A regra do “gol qualificado”, ou popularmente chamada de “gol fora de casa”, tem causado muitas dúvidas nos torcedores. Quais campeonatos a utilizam? A Goal te explica o funcionamento deste critério de desempate na Copa Libertadores 2021.

Depois de muitas controvérsias envolvendo a regra do gol fora, a CBF, para a Copa do Brasil, resolveu acabar com este "benefício", argumentando que os jogos poderiam ficar mais fechados. A Conmebol, porém, tem outra visão. Desse modo, o gol fora de casa serve como critério de desempate. Não há prorrogação nas partidas do mata-mata da Copa Libertadores. O resultado no tempo regulamentar é decisivo.

O gol qualificado é adotado na Libertadores a partir das oitavas de final, valendo até a fase semifinal.

Disputada em partida única desde a edição de 2019, a final, que já não tinha gol fora mesmo quando era disputada em ida e volta, deixa os finalistas em pé de igualdade para o confronto decisivo.