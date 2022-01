Tem prorrogação e pênaltis no mata-mata da Copinha 2022?

Conhecida como uma das maiores competições de categorias de base, a Copa São Paulo de Futebol Júnior já está na disputa dos jogos do mata-mata, ou seja, quem perder está fora da grande final, que acontece no dia 25 de janeiro.

Ao todo, 128 times se classificaram para a disputa da fase de grupos, mas esse caminho já está estreito com o começo do mata-mata, com 64 equipes classificadas.

Neste jogos, as equipes se enfrentam em duelos únicos. Dessa forma, quem vencer avança de fase em busca do título da Copinha 2022.

Mas se os jogos terminarem empatados no tempo normal... o que diz o regulamento? A GOAL te mostra tudo.

Tem prorrogação e pênaltis na Copinha 2022?

Segundo o regulamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior, organizada pela Federação Paulista de Futebol, caso uma partida do mata-mata termine empatada, nos 90 minutos, a mesma será decidida através das penalidades.

Sendo assim, todos os jogos eliminatórios da Copinha, caso termine empatados, serão decididos no pênaltis. O mesmo vale para a grande final, que acontece no dia 25 de janeiro, decidida diretamente nos pênaltis em caso de empate, sem precisar passar por uma prorrogação.