Onde será a final da Copinha 2022?

A 52ª edição da Copa São de Futebol Júnior, a Copinha, está a todo vapor. Conhecida por ser a maior competição de base do Brasil, o torneio reúne 128 times de todo o país, divididos em 32 grupos na primeira fase.

Ainda assim, a grande final no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo, não será disputada no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, este ano.

O tradicional palco da decisão passa por reformas e, ainda, será revitalizado e transformado em um grande espaço para outros esportes e eventos. Dessa forma, o lugar não poderá ser palco da grande final do torneio.

Embora já soubesse que não poderia usar o estádio, a Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, ainda não confirmou um local para a decisão da Copinha, que já está em andamento.

Ainda no regulamento da competição, a entidade disse: “Em virtude da privatização e da reforma do Estádio Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu, sede tradicional do jogo final da Competição, o DCO definirá, de acordo com critérios técnicos e de segurança, o local para a realização desta partida.”

Dessa forma, a GOAL lista possíveis estádios para a decisão.

Quais são os possíveis palcos para a final?

Com o Pacaembu descartado para a final, alguns estádios localizado em São Paulo ganham força para sediar a final da competição. A Neo Química Arena, do Corinthians, e o Allianz Parque, do Palmeiras, são novas arenas do estado, com mais de 40 mil lugares.

Além disso, o Estádio do Morumbi também surge como opção, com 72 mil lugares. Agora, a entidade também pode optar por escolher estádios do interior paulista, como Arena Barueri, Arena Fonte Luminosa, que já estão sendo utilizados na competição, além do Estádio do Canindé, que já foi palco da final no passado.

Ainda assim, a federação só deve bater o martelo poucos dias da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece no dia 25 de janeiro.