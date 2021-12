Copa São Paulo de Futebol Júnior: datas, equipes, grupos e mais do torneio

Depois de uma temporada sem acontecer por causa da pandemia de Covid-19, Copa São Paulo de Futebol Júnior está de volta em 2022. O tradicional torneio de base reunirá 128 equipes do Brasil inteiro, em sedes pelo estado de São Paulo, durante 23 dias.



A Copinha, como é conhecido o torneio de futebol de base, para jogadores de até 20 anos, abre o calendário futebolístico no Brasil, sendo realizado sempre no começo do mês de janeiro, para ter a final no dia do aniversário da cidade de São Paulo.



E, nesta semana, a Federação Paulista de Futebol definiu os grupos para a primeira fase da competição.





Veja tudo sobre a Copinha 2022!

Times e grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022

Na Copinha, os times participantes são divididos em 32 chaves, com quatro equipes em cada. Cada grupo tem uma sede para os jogos da primeira fase, distribuídos pela capital e pelo interior do estado de São Paulo.

GRUPO 1

Votuporanguense

Bahia

Monte Azul-SP

Atlético Matogrossense

sede: Votuporanga

GRUPO 2

Tanabi

Vila Nova-GO

Guarani

Aquidauanense-MS

sede: Tanabi

GRUPO 3

Mirassol-SP

Sport

Taguatinga-DF

Confiança-SE

sede: Bálsamo

GRUPO 4

Linense

Atlético-MG

Andirá-AC

Desportivo Aliança-AL

sede: Lins

GRUPO 5

Francana

Juventude

Ponte Preta

Confiança-PB

sede: Franca

GRUPO 6

Matonense

Fluminense

Fast Clube-AM

Jacuipense-BA

sede: Matão

GRUPO 7

Comercial-SP

Criciúma

Nova Iguaçu

Chapadinha-MA

sede: Cravinhos

GRUPO 8

Ferroviária-SP

Santos

Rondoniense-RO

Operário-PR

sede: Araraquara

GRUPO 9

União Iacanga

Santa Cruz-PE

Novorizontino-SP

União ABC-MS

sede: Iacanga

GRUPO 10

XV de Jaú

Grêmio

Castanhal-PA

Mixto-MT

sede: Jaú

GRUPO 11

São Carlense

América-MG

São Carlos

Falcon-SE

sede: São Carlos

GRUPO 12

União São João-SP

Athletico-PR

Velo Clube-SP

Taquarussú-TO

sede: Araras

GRUPO 13

Manthiqueira-SP

Vitória-BA

XV de Piracicaba-SP

São José-RS

sede: Guaratinguetá

GRUPO 14

Taubaté

Botafogo-RJ

Petrolina-PE

Aparecidense-GO

sede: Taubaté

GRUPO 15

São José-SP

Corinthians

River-PI

Resende-RJ

sede: São José dos Campos

GRUPO 16

União Suzano

Fortaleza

Ituano

Concórdia-SC

sede: Suzano

GRUPO 17

Desportivo Brasil-SP

Goiás

Botafogo-SP

Iape-MA

sede: Porto Feliz

GRUPO 18

Paulista

Ceará

São Bernardo FC-SP

Bragantino-PA

sede: Jundiaí

GRUPO 19

Jaguariúna

ABC-RN

Red Bull Bragantino

Fluminense-PI

sede: Jaguariúna

GRUPO 20

Itapirense

Cruzeiro

Retrô-PE

Palmas-TO

sede: Itapira

GRUPO 21

São Caetano

São Paulo

Desportiva Perilima-PB

CSE-AL

sede: São Caetano do Sul

GRUPO 22

EC São Bernardo

Londrina

São Bento-SP

Aster Brasil-ES

sede: São Bernardo do Campo

GRUPO 23

Osasco Audax

Joinville

Santo André

Camaçariense-BA

sede: Osasco

GRUPO 24

Ska Brasil-SP

Vasco

Rio Claro-SP

Lagarto-SE

sede: Santana de Parnaíba

GRUPO 25

União Mogi

Internacional

Portuguesa

São Raimundo-RR

sede: Mogi das Cruzes

GRUPO 26

Flamengo-SP

Avaí

Guarulhos

Santana-AP

sede: Guarulhos

GRUPO 27

Mauá Futebol

Atlético-GO

Mauaense-SP

Volta Redonda

sede: Mauá

GRUPO 28

Água Santa-SP

Palmeiras

Real Ariquemes-RO

Assu-RN

sede: Diadema

GRUPO 29

Oeste-SP

Flamengo-RJ

Floresta-CE

Forte-ES

sede: Barueri

GRUPO 30

Ibrachina

Náutico

Inter de Limeira-SP

Serranense-MG

sede: São Paulo - Ibrachina

GRUPO 31

Juventus

CRB-AL

Portuguesa Santista-SP

Canaã-BA

sede: São Paulo - Juventus

GRUPO 32

Nacional

Coritiba

Capivariano-SP

Real Brasília-DF

sede: São Paulo - Nacional

Quando começa e quando termina a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022?



Tradicionalmente, a Copinha é realizada em janeiro de cada ano, abrindo o calendário esportivo da temporada. Desta vez, não será diferente.



O início da competição foi definido para o dia 2 de janeiro, quando serão realizados os primeiros jogos da fase de grupos. Já a final, como sempre, será no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo.



Desta vez, porém, não poderá ser realizada no Estádio do Pacaembu, como sempre, já que ele está fechado para reformas - o substituto ainda não foi confirmado pela FPF, organizadora da competição.



Clique aqui e veja todos os campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Como funciona a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022?

GRUPOS E SEDES DEFINIDOS!

A Copinha começa com a disputa de grupos na primeira fase, onde os times de cada uma das chaves se enfrentam entre si. Ao final desta disputa, os dois melhores de cada grupo se classificam para as disputas de mata-mata.

Onde assistir à Copa São Paulo de Futebol Júnior?

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nas plataformas Paulistão Play, YouTube e na Eleven.