Técnico que ganhou tudo na temporada não sabe se continua no Bayern

Entre os melhores treinadores da campanha de 2019/20, Hansi Flick tem futuro incerto

Campeão da Liga dos Campeões, , Copa da , Supercopa da Uefa e Supercopa alemã. Este é o currículo de Hansi Flick em pouco mais de um ano no comando do de Munique. Mas mesmo com todas estas conquistas, o treinador não está garantido no comando do time e pode deixar o clube bávaro em breve.

Mesmo com contrato até 2023, a permanência de Flick no Bayern "não é de forma alguma certa", noticiou o Sport Bild, um dos principais jornais alemães. As razões para essa possível troca não comando do time são trocas na diretoria do clube. Karl-Heinz Rummenigge, presidente do conselho, deixará o cargo no fim do ano e será substituído por Oliver Kahn. Rummenigge é a grande referência e pessoa de confiança de Flick no clube, com quem o treinador tem maior proximidade.

Aparentemente, Flick não tem certeza de como serão suas condições de trabalho após a saída de Rummenigge. De acordo com a reportagem, o total apoio e filosofia do clube são mais importantes para ele do que qualquer contrato.

A composição do elenco também é um ponto que incomoda o treinador. Hansi Flick não teria uma boa relação com o diretor de futebol do Bayern, Hasan Salihamidzic, que tem uma gestão "firmemente controlada". A comissão técnica avalia que o elenco está mais fraco hoje do que na temporada passada, já que todos os oito reforços para 2020/21 são reservas no time. Na opinão na diretoria, no entanto, cab justamente ao treinador "elevar o nível de seus jogadores" e transmitir a mentalidade vencedora.

O Sport Bild nomeou o principal candidato a assumir o Bayern: Joachim Löw. O treinador da seleção alemã trabalhou com Hansi Flick na de 2014, quando Flick foi seu assistente.

Na temporada 2020/21, o Bayern lidera com folga a Bundesliga com 42 pontos, sete a mais que o vice-líder . Na , no entanto, o time foi eliminado na segunda fase para o Holstein Kiel, time da segunda divisão. Na Liga dos Campeões, o time bávaro enfrenta a nas oitavas de final.