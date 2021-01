Bayern, Golias, volta a cair para um pequeno Davi na Alemanha após 16 anos

Gigante time bávaro perdeu nos pênaltis para o modesto Holstein Kiel e deu adeus à Copa da Alemanha

A tarde dessa quarta-feira (13) foi atípica para o de Munique. Isso porque o time da Baviera foi eliminado da Copa da para o Holstein Kiel, da segunda divisão, algo que não acontecia há 16 anos. Dessa forma, acaba o sonho de repetir a tríplice coroa da última temporada.

O jogo entre Holstein Kiel e Bayern de Munique seguiu o roteiro de dramaticidade que se espera de confrontos entre gigantes e pequenos. O Bayern abriu o placar e o Kiel empatou. No segundo tempo, o Bayern voltou a estar na frente, mas quando o jogo estava no quinto minuto dos acréscimos da segunda etapa, Hauke Wahl balançou as redes e empatou e peleja.

O jogo foi para os pênaltis e Neuer não defendeu nenhuma cobrança. Marc Roca errou a cobrança e Fin Bartels converteu a batida decisiva que levou o time da segunda divisão à próxima fase.

Desde 4 de fevereiro de 2004, quando foi eliminado para o Alemannia Aachen, o Bayern não era eliminado da por um time de uma divisão inferior. Para piorar a situação, a última vez que o Bayern caiu na segunda rodada da Copa da Alemanha foi há 20 anos, em 1 de novembro de 2000, contra o Magdeburgo.

Dessa forma, resta ao gigante da Baviera a manutenção da liderança na e a tentativa de defender o título da Liga dos Campeões. Classificado para as oitavas de final da competição continental, o Bayern começa sua caminhada rumo à glória europeia contra a .