Técnico do PSG exalta dedicação de Neymar: "chega cedo e dá seu melhor nos treinos"

Christophe Galtier comenta também sobre trio MNM e relação de Mbappé com clube

Após uma bela metade de temporada, Christophe Galtier fez questão de exaltar os pontos positivos desenvolvidos pelo PSG até então. Um dos grandes destaques que o próprio treinador levantou foi o brasileiro Neymar, que, segundo ele, tem sido extremamente responsável nos treinamentos e mostrado os frutos dentro de campo.

Em entrevista a RMC, no programa Super Moscato Show, o técnico francês ressaltou a ótima temporada do atacante de 30 anos, além de citar seu profissionalismo: "Neymar chegou em 4 de julho, em forma, pronto. Eu não falei com ele imediatamente. Durante os primeiros dez dias, eu fui muito observador. As entrevistas individuais foram feitas no Japão. Eu lhe disse que estava muito feliz em ser seu treinador. Essa é a primeira coisa."

"O Neymar que conheci é um grande profissional, que se prepara para os treinamentos, que chega muito cedo, que dá seu melhor nos treinos. É uma combinação de coisas. Há uma consciência de sua parte e da organização ao seu redor. É claro que existe o objetivo da Copa do Mundo, também". O brasileiro soma 15 gols e 11 assistências realizadas em 20 jogos pelo PSG nessa temporada, convocado para representar o Brasil na busca pelo hexacampeonato.

Galtier também comentou sobre as questões de utilizar o trio MNM no ataque parisiense. Juntos, Messi, Neymar e Mbappé somam 46 gols marcados e 30 assistências concedidas, entre si e aos companheiros de clube. "O cenário pode me forçar a tirar um dos três. Eu não me proíbo", relatou o treinador, sobre a necessidade de tirar algum dos craques de campo, caso seja preciso na partida.

Sobre as polêmicas que envolvem Mbappé, o treinador também fez questão de ressaltar que o jogador teve dificuldade quando se tratou de escolher entre ficar na França ou ir à Espanha, atuar pelo Real Madrid: "Kylian tomou uma decisão difícil. Obviamente ele está apaixonado pelo PSG, mas ele tinha um olhar muito cuidadoso sobre o Real Madrid. É grato pela Ligue 1, pelos jogadores, por mim." Galtier destacou que o atleta, no entanto, está no mesmo nível de atleta como os outros, nem abaixo e nem acima da equipe. "Ele está acima do clube? Isso não é verdade", finalizou.