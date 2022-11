Copa 2022: “Neymar tem chances de ser o melhor do mundo”, afirma Gilberto Silva, pentacampeão em 2002

Ex-volante pede foco do craque da seleção para chegar ao topo e reforça necessidade de jogadores comprometidos pelo hexa do Brasil

Há 20 anos, o Brasil se sagrou pentacampeão de futebol em Yokohama, no Japão. Integrante da seleção naquela ocasião, o ex-volante Gilberto Silva acredita que não há muitas semelhanças entre os times de 2002 e o de 2022, que irá disputar a Copa do Mundo no Qatar no próximo mês.

“Em 2002, nós tínhamos jogadores no elenco que já tinham sido campeões do mundo e outros que disputaram uma final de Copa. A seleção atual não tem. Fica pra eles essa tarefa e eles tem que acreditar na conquista do título”, avaliou o jogador em entrevista ao SitedeApostas.com.

A menos de duas semanas para o início da competição, a seleção liderada por Tite segue sendo a favorita para levantar a taça na decisão do dia 18 de dezembro, no Qatar. Para Gilberto, o favoritismo é justificado. “Como temos visto nos últimos anos, a seleção tem realmente feito por merecer”, disse.

Para o ex-volante, no entanto, o rótulo às vezes não é positivo. “Já estive desse lado, sendo o favorito, e o resultado não foi o melhor. Mas o legal é que você tem a oportunidade de aprender com a história e com o que não deu certo. E agora, a nova seleção com o trabalho do Tite e de todos os atletas pode aprender com as coisas que não deram certo no passado”.

Quando perguntado sobre quais conselhos ele daria para a atual seleção, Gilberto Silva pondera.

“Eles precisam estar focados, independente de chegar como favorito ou não, representar a seleção brasileira requer muita responsabilidade. E os jogadores têm que encarar essa responsabilidade da melhor forma possível, entender que eles são os protagonistas, representantes de uma nação inteira. Então, que eles desfrutem deste momento e façam o melhor que eles possam fazer”.

Há uma grande expectativa sobre Neymar, a estrela da seleção que contou, recentemente, que acredita que esta Copa do Mundo seja a sua última. Gilberto Silva acredita que Neymar tem potencial para fazer uma grande Copa e receber o prêmio de melhor jogador do mundo.

“Neymar tem chance de ser o melhor do mundo, mas ele tem que colocar isso como prioridade na carreira dele”, afirmou o pentacampeão, que continuou: “Neymar precisa ter mais gana de alcançar recordes, de entrar nesse hall seleto do futebol mundial. Todos nós sabemos que ele é craque”.

Para Gilberto, Neymar precisará ter muito foco e vontade de mostrar todo o seu potencial no torneio do Qatar. “Ele precisa ter esse certo egoísmo, de querer ser o primeiro, de querer ser o melhor”, destacou o ex-jogador. Porém, o ex-atleta também ponderou e explicou que esse ‘egoísmo’ não significa resolver tudo sozinho dentro de campo, mas ter a ambição de querer ser o melhor dos melhores. “Temos tantos exemplos no Brasil, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká já foram o melhor do mundo. Depende muito dele (Neymar), ele que é o principal ator dessa tarefa”, finalizou.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro contra a Sérvia, pelo Grupo G, às 16h (no horário de Brasília).