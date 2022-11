Richarlison banca Neymar: "Gostem ou não, é um craque"

Convocado para a disputa da Copa do Mundo, Richarlison, atacante do Tottenham, aproveitou para elogiar Neymar, dizendo que ele "é um craque"

A seleção brasileira já está concentrada no Centro de Treinamento da Juventus, em Turim, na Itália, nos preparativos finais para a disputa da Copa do Mundo de 2022, que acontece no Qatar. O time de Tite, que será o último a desembarcar no país, é um dos favoritos para a conquista do torneio.

Entre os 26 convocados para a competição, o Brasil embarca ao Qatar com uma invejável variedade de talentos à disposição do treinador. O atacante do PSG, Neymar, continua sendo o protagonista de uma equipe repleta de estrelas, apesar de receber críticas por sua atitude fora de campo.

Também convocado para a Copa do Mundo, Richarlison, atacante do Tottenham, disse à Eurosport sobre trabalhar com um dos melhores do futebol: “Neymar é um cara simpático. Ele é alguém que admiro muito, um verdadeiro ídolo para mim."

"Em campo, é maravilhoso jogar com ele porque ele está sempre lá para nos colocar em uma situação clara de gol. Eu o admiro muito. Goste ou não, Neymar é um craque, um jogador de destaque, então fazemos de tudo para que ele se sinta bem”, explicou o atacante.

Ainda na entrevista, Richarlison acrescentou que o atacante do PSG gosta de jogar com um sorriso no rosto: “Neymar é um jogador mais focado em jogo. Em situação de treino, fica mais relaxado e mais leve, mas quando joga gosta de desafiar os adversários.”

O Brasil, de Neymar e Richarlison, estreia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Classificado no Grupo G, a seleção ainda deve enfrentar a Suíça e Camarões.