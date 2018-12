Técnico do Barcelona admite “conhecer pouco” Rodrigo Caio e explica escolha por Murillo

Zagueiro do São Paulo ficou próximo e ser negociado com o clube catalão, mas negociação foi ecerrada após contratação de colombiano

Na última quinta-feira (20), o zagueiro Rodrigo Caio esteve próximo de ser negociado com o Barcelona, mas a contratação do zagueiro colombiano Murillo acabou encerrando a ida do brasileiro por empréstimo de seis meses, com os direitos fixados em 15 milhões de euros (R$ 66 milhões na cotação atual).

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), o técnico do Barça, Ernesto Valverde, foi sincero ao falar do jogador do São Paulo e explicou a escolha pela chegada de Murillo.



(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

"A verdade é que eu conheço pouco (Rodrigo Caio). Suponho que se fala desse jogador como se fala de muitos outros. Ao longo da temporada saem muitos nomes relacionados ao Barcelona. Não posso te ajudar nesse sentido", afirmou.

"O que considero importante e me posiciono é que gostaria que conhecesse a liga espanhola ou o futebol europeu. Isso desde o início. Para mim é fundamental porque, volto a dizer, estamos à beira de começar duas competições em pouco tempo. E é melhor ter jogadores que não tenham que adaptar-se, que já saibam como funciona. E se jogaram em equipes importantes e sabem como será aqui, muito melhor", completou.