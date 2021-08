Tardelli assina com Santos com cláusula de renovação até o fim do Paulistão

Atacante de 36 anos tem meta de dez jogos completos na atual temporada para renovar contrato até o fim do Campeonato Paulista

O Santos fechou a contratação de Diego Tardelli até o fim do Campeonato Brasileiro de 2021. O atacante de 36 anos acertou detalhes de seu contrato na noite desta sexta-feira (20) e já assinou o seu novo acordo. Ele realiza exames médicos para, posteriormente, ser apresentado na Vila Belmiro.

Preocupado com a situação física do veterano, o Peixe estipulou uma cláusula para que ele renove o contrato. O atleta precisa completar dez partidas inteiras para renovar o compromisso até o final do Campeonato Paulista de 2022.

A contratação do atleta foi avalizada pela comissão técnica de Fernando Diniz, que estava à procura de mais um atacante para reforçar o elenco nesta temporada. A sua chegada à Vila Belmiro deve acontecer ainda neste fim de semana.

Livre desde o fim de seu contrato com o Atlético-MG, o veterano não tinha recebido outras propostas convincentes no mercado da bola.

O atleta crê que ainda pode render em alto nível em uma equipe da elite do futebol nacional e vê o Santos como uma boa alternativa.

O atacante gozava de um dos maiores salários do elenco até o fim de sua passagem pelo Atlético-MG. De acordo com informações da reportagem, o atleta recebia anualmente R$ 7 milhões em salários na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Ele aceitou reduzir a sua remuneração para atuar no novo clube.