Talleres x Colón de Santa Fé: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Libertadores

Partida acontece nesta quarta-feira (29), pelas oitavas de final da Copa Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

O Talleres recebe o Colón na noite desta quarta-feira (28), às 19h15 (de Brasília), em Córdoba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Confira as melhores apostas para o jogo: clique aqui e acesse a Sportsbet.io

O Talleres foi o segundo colocado do grupo H da Copa Libertadores, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e uma derrota). O time mandante não tem problemas no elenco para o jogo desta quarta.

Do outro lado, o Colón encerrou a primeira fase da competição continental na liderança do grupo G, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas). Augusto Schott e Andrew Teuten são os desfalques dos visitantes.

Nos últimos 19 confrontos entre as equipes, o Talleres venceu 8 vezes, o Colón outras 8, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do TALLERES: Herrera; Buffarini, Malatini, Perez, Martino; Oliva, Villagra; Godoy, Ortegoza, Diaz; Girotti.

Possível escalação do COLÓN: Chicco; Nardelli, Acevedo, Novillo, Sanchez; Pierotti, Alvarez, Ojeda, Formica, Farioli; Farias.

Desfalques da partida

Talleres:

sem desfalques confirmados.

Colón:

Augusto Schott e Andrew Teuten: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Talleres é favorito contra o Colón nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,26 na vitória dos mandantes, $ 3,07 no empate e $ 3,37 caso o time visitante vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,03 para quem apostar em mais de 2,5 gols, e $ 1,72 para quem apostar em menos de 2,5 gols. Há também a possibilidade de apostar qual equipe marcará primeiro. Paga-se $ 1,72 para quem apostar no Talleres e $ 2,52 para quem apostar no Colón.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade

Quando é?

JOGO Talleres x Colón DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL Estádio Mario Kempes, Córdoba - ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA)

Últimos resultados e próximos jogos

Talleres

JOGO CAMPEONATO DATA Talleres 0 x 2 Córdoba Argentino 25 de junho de 2022 Chaco 0 (3) x (4) 0 Talleres Argentino 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tigre x Talleres Argentino 2 de julho de 2022 15h30 (de Brasília) Colón x Talleres Argentino 6 de julho de 2022 19h15 (de Brasília)

Colón

JOGO CAMPEONATO DATA Colón 0 x 1 Huracán Argentino 25 de junho de 2022 Patronato 1 (3) x (2) 1 Colón Argentino 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Godoy Cruz x Colón Argentino 2 de julho de 2022 18h (de Brasília) Colón x Talleres Copa Libertadores 6 de julho de 2022 19h15 (de Brasília)

Sportsbet.io é o site de apostas esportivas criptográficas número 1 do mundo. Todas as ligas e torneios mais importantes estão disponíveis com algumas das odds mais competitivas do mercado. Faça apostas na Copa Libertadores, na Premier League, na Bundesliga ou na Champions League com Bitcoin, Ethereum, Litecoin e mais. Faça seu cadastro em Sportsbet.io para aproveitar apostas antes e durante o jogo, assim como centenas de mercados e uma variedade de funções, de Cash Out a ACCA Boost, em que você pode conseguir até 50% adicionais nas suas apostas combinadas!