Talleres x Boca Juniors ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Talleres recebe o Boca Juniors na noite deste sábado (11), no estádio Mario Kempes, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming.

Vindo de derrota, o Talleres quer mostrar a sua força em casa para se recuperar na competição. O time é o 15º colocado até o momento, com 3 pontos. Já o Boca Juniores empatou na rodada passada e agora quer pontuar longe dos seus domínios. Os xeneizes estão na 10ª posição, com 4 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Talleres: Herrera, Benavídez, Catalán, Rodríguez, Portillo, Villagra, Alan Franco, Sosa, Pizzini, Depietri e Michael Santos.

Escalação do provável Boca Juniors: Romero, Advíncula, Valdez, Figal, Fabra, Varela, Fernández, Ramírez, Villa, Romero e Orsini.

Desfalques

Talleres

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?