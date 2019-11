Supercopa do Brasil: quando é, local e mais do jogo decisivo entre Flamengo e Athletico

Campeões de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil se enfrentarão em janeiro de 2020 em novo torneio com a chancela da CBF

Com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, conquistados no mesmo final de semana, o adicionou mais alguns compromissos na sua agenda. Por conta da conquista continental, o time conquistou o direito de disputar o , em dezembro, e a de 2020, ainda sem data confirmada. E graças ao título brasileiro, o também irá disputar a Supercopa do , em janeiro.

Essa competição vai abrir a temporada de 2020 com um duelo entre o Flamengo, campeão brasileiro, e o -PR, campeão da . Ainda sem local definido, o jogo está marcado para o dia 19 de janeiro.

Apesar dos ares de novidade, a Supercopa do Brasil não é um formato inédito no calendário da CBF e nem na história do Flamengo.

A competição foi disputada no ano seguinte ao surgimento da Copa do Brasil. Em 1990, o , campeão da primeira Copa, venceu o , campeão do Brasileirão no ano anterior. Em 1991, o , vigente campeão brasileiro, bateu o Flamengo, campeão da Copa do Brasil.