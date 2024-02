Superagente, goleiro do São Paulo e campeão do mundo se unem em palestra para estudantes

Empresário Fábio Mello, goleiro Rafael e Mauro Silva participaram de consultoria para estudantes universitários da capital paulista

Com o tema É bola na Rede! Planejamento e Vulnerabilidades, foram "convocados" Rafael, goleiro do São Paulo FC, Fabio Mello, agente de atletas e consultor da indústria esportiva, Mauro Silva, VP da Federação Paulista de Futebol e ex-jogador, e Daniel Alonso, Delegado da La Liga Brasil, para realizar um bate-papo de alto nível, demonstrando a grandeza e a importância do futebol no cenário de administrativo. Como mediador e representando a ESPM, Marcelo Paganini liderou com maestria a mesa redonda debatendo sobre as conexões entre o futebol, a gestão e o marketing.

Em uma área onde a profissionalização e técnica esportiva são fundamentais, cada vez mais percebe-se que investir em gestão, carreira e nos meandros do marketing, pode ser o diferencial para atletas, gestores, clubes e ligas.

Do futebol para dentro de um auditório atento, interessado, com perguntas pontuais e pertinentes, esse time deu um show, com direito à prorrogação, pênaltis e muito mais.

Se temos que falar em marketing esportivo, vamos falar dentro do curso e na escola que são referência no marketing.

Sempre atento às atualizações da modalidade, preocupado com o futuro e ciente da importância do extracampo para o atleta, Rafael colaborou com sua experiência e suas vivências no futebol para conversar com os demais integrantes do debate e também contar aos presentes situações que vivenciou em 15 anos de carreira profissional, vestindo camisas de grandes clubes do futebol brasileiro.

"No futebol, a gente começa a aprender que, por mais que achamos que não somos influenciados pelo que vemos, escutamos, aquele vídeo que assistimos, temos uma reação sobre isso. Essas coisas me faziam mal. Então, adotei para mim ficar longe de tudo que apresentassem em volta. Hoje, recebo o que as pessoas próximas falam, escuto muitos os treinadores e as críticas e elogios de quem faz parte do meu dia a dia e sabem o preço que eu pago. A parte exterior eu deixo fora. Uso muito pouco as redes sociais e é um conflito, pois precisamos delas. Temos que aprender diariamente e tenho pessoas que me ajudam a receber o mínimo possível de fatores exteriores que possam me atrapalhar. Isso me fez viver um pouco melhor, porque já sofri muito com isso. O Fabio (Mello - empresário do Rafael) está aqui e sabe... Em uma das transações, quando fui do Cruzeiro para o Atlético-MG, eu já tinha tirado toda essa parte de olhar as críticas, mas as pessoas ao meu redor ainda não e isso as atrapalhou. O Fábio sabe o que passamos, coisas sérias que influenciam a nossa vida. Graças a Deus sou cercado de pessoas muito boas e conseguimos aprender a superar tudo isso", relatou o goleiro, de 34 anos, para cerca de 300 alunos.

Um dos principais agentes do país, Fábio Mello, e também tem ganhado espaço cadê vez mais na indústria da educação, seguiu no tema sobre a gestão do atleta e tudo que envolve a condução de carreira, conhecendo bem cada perfil e os objetivos específicos.

"O trabalho de enxergar o lado bom das coisas é diário. Claro que sempre vai faltar alguma coisa. Sempre pode melhorar. Mas, enxergar e valorizar as conquistas de cada etapa é fundamental dentro do processo. A verdade é que esses atletas são grandes heróis. O processo de chegar aonde estão, de onde saíram, a trajetória que fazem , a concorrência que superaram e onde estão, muitas vezes é inimaginável" contou Fábio, finalizando com uma importante visão:

"Foi um evento muito grande, a ESPM tem um posicionamento que traz muita credibilidade. Estamos vendo uma aproximação entre as indústrias do futebol e da educação que está começando a crescer. É importante essa reflexão sobre a nossa contribuição para o processo de desenvolvimento e de formação de novos profissionais. Com certeza elevarão o nível do nosso futebol".

Na visão de Mauro Silva, “Esta ocasião serve como um lembrete do poder do esporte e da educação em unir pessoas, inspirar mudanças e moldar o futuro. Estou ansioso pelas próximas oportunidades de colaboração e pelo impacto positivo que continuaremos a criar juntos. Agradeço imensamente à Fabio Mello, à Erika Buzo Martins, à Ana Teresa Ratti e a toda equipe da ESPM pelo convite e pela excelência na organização. A conexão entre as indústrias do futebol e da educação é crucial para o desenvolvimento de novos talentos e lideranças capazes de enfrentar e superar os desafios do futuro”

Érika Buzo Martins e Frederike Mette pela ESPM e Ana Tereza Ratti como curadora do NUMA esportes são as responsáveis direto pelo evento