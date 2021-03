Gabriel Jesus e Aguero: parceria é rara, mas garante muitos gols ao Manchester City

Brasileiro e Argentino raramente atual juntos pelo time inglês, mas têm números impressionantes quando são companheiros de ataque

Contratado pelo Manchester City em 2017, após se destacar pelo Palmeiras, Gabriel Jesus sempre viveu à sombra de Kun Aguero, atacante argentino que conquistou o status de lenda nos Citzens.

Desde sua chegada, Jesus atuou ao lado de Aguero apenas 13 vezes, mas os números da dupla são um sinal de que os atacantes deveriam ter mais chances juntos. Até aqui foram 25 gols marcados pela dupla, quando jogando lado a lado.

Os atacantes se reencontraram neste sábado (13), no duelo contra o Fulham pela Premier League. Jesus, aos 11 do segundo tempo, e Aguero, de pênalti, aos 15, marcaram para o City, que abriu o placar com John Stones.

Com o penal convertido, o argentino balançou as redes pela primeira vez em 2021, e quebrou uma incômoda sequência sem gols pela Premier League, que se arrastava desde janeiro de 2020.

Mesmo sem a etiqueta de titular absoluto do City de Guardiola, Gabriel Jesus segue com ótimos números pelo time azul de Manchester. Em 114 jogos como titular pela equipe, o brasileiro tem envolvimento direto em 95 gols, sendo 73 que ele mesmo marcou e outras 22 assistências.

Com a vitória sob o Fulham. o City dispara de vez na liderança da Premier League, com 71 pontos conquistados, contra apenas 54 do segundo colocado e maior rival, Manchester United (que tem uma partida a menos).