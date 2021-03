Saída de Aguero marca o fim da primeira era moderna do Manchester City como potência

Depois de dez temporadas, o argentino, último remanescente do épico que mudou a história do clube em 2012, vai deixar o Etihad Stadium

Não vai faltar emoção. Foi através de uma mensagem neste tom que o Manchester City anunciou que Sergio Kun Aguero, maior artilheiro do clube em todos os tempos e uma das figuras mais importantes na história dos Citizens, deixará o Etihad Stadium, após dez temporadas recheadas de títulos. Ainda não sabemos onde o atacante argentino, de 32 anos, vai jogar, mas a certeza é de que a sua despedida representa o final desta primeira era moderna marcada por taças conquistadas pelos azuis de Manchester.

Quando Aguero chegou ao City, o clube acabara de sair da fila de 35 anos sem títulos ao levantar a Copa da Inglaterra da temporada 2010-11. Entretanto, os azuis de Manchester ainda viviam sob a sombra vermelha do United, o maior rival – e então vigente campeão inglês, titã da cidade e favorito a todas as taças. Foi na campanha seguinte, contando com o atacante argentino em sua linha de ataque, que os Citizens realmente passaram à posição de protagonistas no jogo moderno.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O City ainda está longe do número de títulos ingleses conquistados pelo United (6 a 20), e ainda veem a prateleira reservada à tão sonhada taça da Champions League vazia em sua sala de troféus. Mas não há dúvidas de que estão entre os grandes protagonistas da Inglaterra na última década. O dinheiro aparentemente infinito que chegou em 2008, com a compra do clube pelo Abu Dhabi Group, tem, evidentemente, peso enorme nisso. Mas os feitos em campo também contam a história deste Manchester City que passou a ser vitorioso como nunca antes em sua história.

Se fosse possível personificar toda esta era em um jogador, o escolhido seria Aguero. E se fosse possível escolher um momento para ilustrar este período, seria o gol marcado pelo argentino, nos acréscimos do segundo tempo contra o QPR, pela última rodada da Premier League 2011-12, que garantiu o título inglês daquele ano.

Vale relembrar: o relógio já havia passado dos 90 minutos e a derrota por 2 a 1 do City frente ao modesto time londrino estava dando o título daquela Premier League ao Manchester United, que vencera o Sunderland por 1 a 0. Torcedores do City já deixavam o Etihad Stadium, cabisbaixos e aceitando então uma realidade que vinha com ares de sentença: apesar de todo o dinheiro injetado por seus novos donos, algo parecia obrigar o clube azul de Manchester a não ter, nunca, o protagonismo sonhado por seus fanáticos torcedores. O gol de Edin Dzeko, aos 92’, deu esperança mas não remediou esta sensação. O gol de Aguero, principal contratação daquela temporada, aos 94’, desatou esta aparente maldição e acabou com uma espécie de ‘viralatismo’ que pesava sobre os Citizens até ali.

O histórico 3 a 2 sobre o QPR, com gol de Aguero (Foto: Getty Images)

De lá para cá, a relação entre Aguero e Manchester City só foi reforçada. Foram 13 taças conquistadas - incluindo quatro vezes a Premier League, uma Copa da Inglaterra e cinco Copas da Liga. Nestes seus últimos meses no Etihad Stadium, o atacante tem grandes chances de aumentar esta lista e ainda sonha em coroar sua passagem com a tão sonhada Champions League. Independentemente da prataria que vier para aumentar o seu impressionante histórico, os 257 gols marcados fazem de Aguero o maior artilheiro dos Citizens em todos os tempos. É difícil não dizer que o argentino é o maior craque da história da instituição.

Aguero era o último membro daquele elenco campeão da Premier League 2011-12 que seguia no clube, o que reforça o marco histórico que a sua saída representa para a identidade da própria instituição. Se antes o City era considerado apenas o “primo pobre” da cidade, depois de Aguero isso mudou. Hoje o clube azul de Manchester é uma das maiores potências da Europa, sendo respeitado e temido como tal. É protagonista. E sob o comando de Pep Guardiola, com um projeto ousado e bem sedimentado para o seu futuro, é possível imaginar que as conquistas continuarão mesmo sem Aguero.

(Foto: Getty Images)

O Manchester City seguirá sonhando com títulos importantes nos próximos anos, mas quando o seu torcedor quiser fazer uma retrospectiva sobre quando o clube voltou a saborear a sensação de ser grande, o marco mais importante desta “primeira era” será o gol de Aguero contra o QPR – com a Copa da Inglaterra do ano anterior talvez servindo como um prefácio. E o ponto final deste capítulo dourado será a saída de seu maior artilheiro, agora em 2021. Embora Aguero não esconda a emoção pela despedida, ele segue pensando em fazer o que fez de melhor até aqui: marcar gols e levantar taças.

“Quando se encerra um ciclo, muitas sensações surgem. Carrego comigo uma enorme sensação de satisfação e orgulho por ter jogado dez temporadas pelo Manchester City – algo pouco comum para um jogador profissional nesta época. Foram dez temporadas de grandes feitos, durante as quais eu consegui me transformar no maior artilheiro da história do clube, além de ter construído uma ligação indestrutível com todos os que amam este clube – pessoas que estarão para sempre em meu coração”, escreveu Aguero nesta sua primeira carta de despedida.

“Cheguei durante a era de reconstrução, em 2011, e com a ajuda dos donos e a contribuição de vários jogadores, conseguimos um lugar entre os maiores do mundo. A missão de manter esta merecida posição de privilégio seguirá com outros. Quanto a minha pessoa, vou continuar dando tudo de mim neste final de temporada para conquistar mais títulos e dar mais felicidades aos torcedores. Então, uma nova etapa de desafios vai começar e eu estou pronto para encará-los, com a mesma paixão e profissionalismo que eu sempre dediquei para competir no mais alto nível”, completou.