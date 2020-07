Substituição nos acréscimos expõe "climão" entre Setién e Griezmann no Barça

Atacante francês aqueceu por mais de 35 minutos, mas só entrou em campo faltando quatro minutos para o fim do jogo

O título ficou ainda mais distante para o após o empate com o Atlético de Madrid , mas o assunto pós-jogo foi Antoine Griezmann. O francês aqueceu por mais de 35 minutos porém só entrou em campo faltando quatro minutos para o fim da partida, já nos acréscimos.

É um tanto complicado explicar as decisões de Quique Setién sobre Griezmann, considerado meses atrás como um dos melhores atacantes da Europa, que foi campeão do mundo com a e contratado por 120 milhões de euros, mas que hoje é considerado um "flop" . O rosto triste do francês na partida contra o Atleti dizia tudo.

Setién: "Falarei com Griezmann, mas não pedirei desculpas"

Na coletiva pós-jogo, o treinador do Barça foi perguntado sobre essa situação, afirmando que não estava humilhando o atacante. "Colocar um jogador do nível dele faltando tão pouco tempo é duro. Amanhã falarei com ele. Não vou pedir desculpas, mas entendo perfeitamente que possa se sentir mal", disse o treinador, que pode ser demitido em breve .

Ainda nas entrevistas depois da partida, Diego Simenone foi perguntado sobre seu ex-jogador atuar por apenas quatro minutos e foi contundente em sua resposta: "Sem palavras."

"Setién flerta com a humilhação de Griezmann"

O francês começou no banco em três das últimas quatro partidas do Barcelona e não balança as redes desde o duelo com o , pela Liga dos Campeões. Para o jornal Marca , "Setién está flertando com a humilhação de Griezmann", que se tornou oficialmente um reserva.

Já o Mundo Deportivo analisa que Griezmann deve estar pensando em sua situação após tão poucos minutos de jogo. O El Confidencial também fala em humilhação, e diz que os quatro minutos contra o Atleti "evidenciam uma fratura interna".

Irmão de Griezmann: "Quero chorar..."

Em sua conta no Twitter, Theo Griezmann, irmão mais novo de Antoine, desabafou em três postagens, que posteriomente apagou. "Quero chorar, sério. Dois minutos...", disse ele em referência ao pouco protagonismo do irmão no Barcelona.