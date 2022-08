Strasbourg x Monaco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Partida acontece neste sábado (6), pela primeira rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na tv e na internet

Strasbourg e Monaco se enfrentam neste sábado (6), no Stade de la Meinau, a partir das 12h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, e do Star+, no streaming.

O Strasbourg chega para o duelo deste sábado com todo o elenco à disposição. A dúvida no time mandante está no ataque, pois Ajorque, Diallo e Gameiro lutam por uma vaga.

Do outro lado, o Monaco não terá Volland e Golovin, suspensos, ainda por terem acumulado cartões amarelos na temporada passada. Outra baixa no time deve ser o brasileiro Caio Henrique, que testou positivo para covid-19.

Além disso, Badiashile, Geubbels e Boadu, com problemas físicos, são dúvidas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Strasbourg: Sels; Dagba, Djiku, Nyamsi, Perrin, Delaine; Aholou, Bellegarde; Thomasson; Ajorque, Diallo.

Possível escalação do Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Jakobs; Fofana, Lucas; Diatta, Diop, Minamino; Ben Yedder.

Desfalques da partida

Strasbourg:

sem desfalques confirmados.

Monaco:

Volland e Golovin: suspensos.

Quando é?

JOGO Strasbourg x Monaco DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Stade de la Meinau, Strasbourg - FRA HORÁRIO 12h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Strasbourg

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 3 Strasbourg Amistoso 31 de julho de 2022 Strasbourg 1 x 2 Cagliari Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nice x Strasbourg Ligue 1 14 de agosto de 2022 12h05 (de Brasília) Strasbourg x Reims Ligue 1 21 de agosto de 2022 8h (de Brasília)

Monaco

JOGO CAMPEONATO DATA Monaco 1 x 1 PSV Champions League 2 de agosto de 2022 Southampton 3 x 1 Monaco Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas