Sport Recife x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Sport Recife e Santa Cruz fazem clássico agitado na noite deste sábado (11), na Ilha do Retiro, às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do DAZN, no streaming.

Líder do estadual com 24 pontos, o Sport entra em campo defendendo a sua invencibilidade (sete vitórias e três empates. Apesar do bom momento, o técnico Enderson Moreira pregou respeito ao rival.

"O favoritismo entre dois grandes rivais praticamente inexiste, apesar de ter classificações e pontuações bem diferentes. Por isso é um clássico. Eu já cansei de ver clássico em que um time tá em um momento melhor, o outro em um pior, e tem um reverse", disse.

"Nossa preparação é para um jogo muito difícil. A equipe do Santa Cruz tem feito bons jogos, conquistado bons resultados. As vezes escapa por um ou outro detalhe, mas nosso respeito é enorme. Sabem que é um clássico e que precisa ser disputado com muita concentração e energia", completou.

Já o Santa Cruz está na sétima posição com 12 pontos e sabe que precisa vencer o clássico para tentar entrar na zona de classificação à próxima fase.

"Todo e qualquer profissional de futebol gosta de grandes desafios, respira jogar um clássico, respira momentos decisivos como esse. E sabemos a repercussão positiva que dá em caso de vitória, então me sinto muito tranquilo e esperançoso para fazermos um grande jogo sábado e representar a nossa torcida como ela merece", disse o técnico Ranielle Ribeiro.

Prováveis e scalações

Escalação do Sport: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Labandeira (Edinho), Love e Luciano Juba.

Escalação do Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius; Daniel Pereira, Arthur, Felipe Gedoz e Maranhão (Anderson Ceará); Lucas Silva e Pipico.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?